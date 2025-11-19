Azcón ya abre la puerta a un adelanto electoral en Aragón: "Si no hay presupuestos, creo que debe haber elecciones"

Tras conocer la cifra definitiva del déficit y las entregas a cuenta del Estado a las comunidades, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya resta las hojas en el calendario para, como él mismo prometió, dar a conocer su proyecto de presupuestos para 2026. Aunque es consciente de que necesitará el apoyo de Vox para sacarlos adelante, lo que, ahora mismo, no parece nada sencillo.

Si, finalmente, no consigue el ‘sí’ de los de Abascal, Azcón ha dejado por primera vez la puerta abierta a un adelanto electoral. “Si no hay un presupuesto por segundo año, creo sinceramente que se deben convocar elecciones”, ha asegurado en una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’.

Ante ello, Azcón espera que desde Vox se tenga “altura de miras” y busquen “el interés general” para apoyar el presupuesto. “Si lo hemos hecho en otras comunidades autónomas, ¿por qué no en Aragón?”, ha subrayado.

“Aragón vive un momento ilusionante con inversiones que van a transformar la Comunidad, y se necesita un presupuesto. En mayo de 2023, los aragoneses votaron ese cambio político y no hay razones para no aprobar el presupuesto. Espero que Vox reconsidere su decisión y esto va de que todos arrimemos el hombro. No creo que los aragoneses quieran ir a las urnas”, ha añadido.

En este sentido, el presidente aragonés dice tener “dudas” de los objetivos de Vox, si “cambiar a Sánchez” o “debilitar al PP”. “Vox no entiende que el objetivo más importante es acabar con el Gobierno más dañino de la democracia. Eso lo he visto en Aragón. No entendí que salieran del Gobierno, porque los problemas se cambian trabajando. Los veo más interesados en sus intereses que en los de la sociedad”, ha apuntado.

De hecho, Azcón ha asegurado que de esa aprobación de presupuestos dependen las últimas inversiones anunciadas por el Gobierno, como la construcción de centros de salud, colegios o nuevos proyectos en la nieve.

