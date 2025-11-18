La 'trama Cerdán' vuelve a señalar al concejal socialista Alfonso Gómez Gámez: "Su posición es ok"

Referencias a Gómez Gámez en el informe de la UCO. E. E.

El nombre del concejal socialista Alfonso Gómez Gámez, al que se abrió expediente tras salir en el primer informe de la UCO, vuelve a aparecer en el último informe de la Unidad Central Operativa.

El edil llegó a apartarse voluntariamente de su puesto como portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, cargo en el que ha sido restituido recientemente tras no encontrarse ninguna otra prueba en su contra.

Esta vez, su nombre aparece en los archivos encontrados por la Guardia Civil en el registro domiciliario a Koldo. En uno de ellos se ve un diagrama manuscrito, de abril de 2017, en el que se proyecta una clasificación de funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en función de su posible predisposición u oposición a los intereses de la trama con el proyecto de la Mina Muga.

Encabezando el gráfico se encuentra Alfonso Gómez, entonces director general de Energía y Minas. Sobre él, el escrito dice que “Posición OK”, lo que la Guardia Civil entiende como un “beneplácito” del autor del documento, o que “se encuentra alineado con sus posibles intereses”.

Sin embargo, desde el entorno de Gómez Gámez aseguran que todo son apreciaciones subjetivas o juicios de valor de la UCO.