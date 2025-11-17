Tomás Guitarte se postula como candidato de Aragón Existe en un adelanto electoral: "No tendría problema en repetir"

Aragón-Teruel Existe es consciente del papel que puede jugar en la próxima legislatura si se confirman los resultados de las últimas encuestas. La formación aspira a ser clave para la gobernabilidad de la Comunidad y no quiere que la cita con las urnas les pille a pie cambiado.

No está decidido quién sería el candidato en esas hipotéticas elecciones, pero su actual portavoz en las Cortes y exdiputado nacional, Tomás Guitarte, ya se postula para volver a encabezar las listas.

“Yo estaré donde decidan los compañeros. Por mi parte, no habría inconveniente en repetir una legislatura más, pero no hay decisión. Debe coincidir con la postura del resto de miembros del partido”, ha subrayado este lunes.

Según han explicado desde el partido, el proceso interno se abriría en cuanto se anunciase la convocatoria de elecciones. “No hay nada definido. Ya veríamos cómo trasladan los miembros de Aragón Existe sus preferencias. Aquí no hay disputas por las posiciones en las listas electorales. Nos daría tiempo desde la convocatoria de elecciones”, ha apuntado Guitarte.

Al respecto, Guitarte ha defendido la convocatoria de elecciones en caso de que Azcón no logre aprobar sus presupuestos. “La prórroga presupuestaria se puede usar de forma excepcional, no un recurso cotidiano, al igual que en el Gobierno central. Nosotros seríamos partidarios de que si no se aprueban presupuestos, convoquen elecciones”, ha afirmado.

Entre los fichajes, Aragón Existe ha incorporado en las últimas fechas a dos ex de Cs-Tu Aragón, la alcaldesa de Alhama, Pilar Marco, y de Maluenda, Carmen Herrero. Esta última fue una de las protagonistas del terremoto en el PAR tras la moción de censura contra Arturo Aliaga, impulsando en 2023 una de las escisiones entre varios militantes, la conocida como Tu Aragón.

“Van a ayudar a construir el proyecto político. Proceden de ámbitos municipalistas del conjunto del territorio. La mayoría son gente independiente, pero a las que el estado actual de las cosas ha empujado o animado a dar ese paso”, ha destacado Guitarte.

Precisamente, Herrero procede de un PAR con el que Teruel Existe mantiene una profunda batalla en las Cortes de Aragón, si bien Guitarte ha tratado de rebajar la tensión. “Los enfrentamientos son unidireccionales. Nuestra forma de rebajar política no va por ahí. Nosotros no bajaremos al barro. Estamos consiguiendo unificar al aragonesismo. Otros tenían esa voluntad, pero nunca lo han conseguido”, ha comentado el portavoz en las Cortes, dejando entrever ese nuevo dardo hacia el PAR.

Todas estas novedades e incorporaciones las presentará Aragón Existe en una jornada de trabajo este domingo en Alhama de Aragón, con la que quieren “consolidar” esta expansión territorial que, dicen, llega a 30 de las 33 comarcas. “Queremos evidenciar que todos los aragoneses comparten el proyecto inicial que comenzó en Teruel con las reivindicaciones sociales de la ciudadanía. Ese espíritu ha calado en la sociedad”, ha afirmado Guitarte.

Como líneas maestras de su programa, Aragón Existe defenderá que la actividad económica y empresarial debe llegar a todos los puntos de la Comunidad. “Las inversiones se están centrando en la Zaragoza metropolitana y exigimos que se expanda por el resto del territorio”, ha apuntado el coordinador general del partido y alcalde de Estada (Huesca), Valero Aguayo, otra de las recientes incorporaciones.