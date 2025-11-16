Air Horizont abre nueva convocatoria de su Academia de Auxiliares de Vuelo para enero de 2026

Air Horizont ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria de su curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), dirigido a formar a futuros profesionales de la aviación. El programa dará comienzo el 12 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026.

La formación será impartida por instructores TCP en activo, con experiencia en operaciones a bordo de aeronaves Boeing 737, ofreciendo así a los alumnos una formación práctica y alineada con los estándares actuales del sector.

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es que, tras superar las evaluaciones oficiales, los participantes obtendrán un contrato de empleo garantizado con Air Horizont durante, al menos, una temporada, asegurando así una inserción profesional inmediata en la aviación comercial.

Características destacadas del curso: