Azcón: "No podemos dejar la Romareda a mitad, el Mundial es razón suficiente para que las instituciones sigamos adelante"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), confía en que el Real Zaragoza cumpla sus compromisos económicos con La Nueva Romareda SL, pero avisa de que, de no hacerlo, "las cláusulas del contrato entrarán en funcionamiento".

El líder conservador cree que, pese a la difícil situación deportiva, "la vida del club es para muchísimos años" y recalca que el estadio "lo necesitamos sí o sí".

También presume de la relación "extraordinariamente positiva" entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, "nada que ver" a cuando él era alcalde y Javier Lambán estaba al frente del Pignatelli.

Le pregunto en clave autonómica. Una de las cuestiones que preocupa en el corto plazo son las cuentas de la nueva Romareda. ¿Le ha garantizado el Real Zaragoza que va a pagar los 10 millones de euros que le corresponden antes del 31 de diciembre?

Yo confío en que el Real Zaragoza ponga el dinero, evidentemente. Lo que también tengo claro es que la apuesta por el campo de fútbol es un acierto indudable.

Al margen de la preocupante situación deportiva en la que se encuentra el Real Zaragoza, que a mí me preocupa extraordinariamente, la nueva Romareda es imparable.

Yo espero que el Real Zaragoza cumpla con esos compromisos económicos. En cualquiera de los casos, ¿se imagina que no nos hubiéramos empeñado en construir un campo de fútbol nuevo en la ciudad de Zaragoza? ¿Que en España se celebra un Mundial en el año 2030 y la cuarta ciudad de España no tiene un campo de fútbol para que el mayor espectáculo deportivo del mundo venga aquí?

Menos mal. Menos mal que nos empeñamos en construir un campo de fútbol para que el Mundial 2030 se pueda celebrar y para que el Real Zaragoza tenga un estadio de primera en el que jugar. Porque hoy la situación deportiva del Real Zaragoza nos duele y nos preocupa extraordinariamente, pero la vida del club es para muchísimos años y el estadio lo necesitamos sí o sí.

¿Pero es viable una nueva Romareda con el Real Zaragoza en 2ª División o en Primera Federación? Las cuentas del proyecto eran todas con un Zaragoza en Primera...

Eso lo tiene que contestar el Real Zaragoza. Yo lo que espero es que cumpla, pero será la propiedad del Real Zaragoza quien nos dirá si es capaz o no de afrontar los compromisos financieros que tiene para la construcción del nuevo campo de fútbol. Si no lo es, las cláusulas del contrato entrarán en funcionamiento.

¿Y asumirían el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento la operación en solitario?

Lo que está claro es que el campo de fútbol no se puede parar, no podemos dejarlo a mitad. Yo ni me imagino la situación de que en Zaragoza reproduzcamos lo que está pasando en Valencia. Allí se quedan sin Mundial y si en Zaragoza ocurre lo mismo, tampoco lo habrá.

El mero hecho de que se vaya a jugar un Mundial en nuestro país y en nuestra ciudad es razón más que suficiente para que las administraciones, independientemente de cualquier otra circunstancia, sigamos adelante con el campo de fútbol.

Este es el único proyecto en el que hemos conseguido que el Real Zaragoza ponga dinero. El único. De momento ya ha puesto seis millones de euros. En todos los anteriores que se hicieron, cuando estábamos incluso en Primera División, no puso ni un euro. Cero, nada.

Creo que el proyecto en sí sigue mereciendo la pena independientemente de la financiación.

"Hacía muchos años que no había una colaboración como la que existe en este momento y mi intención es que siga esa línea de cooperación y entendimiento"

Hace unos días presentaban un nuevo acceso a Plaza y dejaban un hueco por si en un futuro llegaba el tranvía. ¿Estaría dispuesto el Gobierno de Aragón a poner dinero para una nueva línea que diese una solución a Arcosur?

Es una decisión que tiene que tomar la alcaldesa. Yo he sido alcalde de Zaragoza y soy muy respetuoso, porque recuerdo haber vivido decisiones del Gobierno de Aragón que no contaban con la voluntad del Ayuntamiento.

La solución del transporte en la ciudad de Zaragoza depende de él y a día de hoy, la relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento es extraordinariamente positiva.

Y si la alcaldesa decide ir a una nueva línea de tranvía, ¿el Gobierno de Aragón pondría su parte?

Con el Ayuntamiento de Zaragoza estamos colaborando en política de vivienda, en la construcción del nuevo campo de fútbol, en el río Huerva… Hacía muchos años que no había una colaboración como la que existe en este momento y mi intención es que siga esa línea de cooperación y entendimiento.

Por eso yo confío mucho en la alcaldesa de Zaragoza y en la magnífica relación que existe entre las dos administraciones para que tomemos decisiones conjuntas en el futuro.