AEMET activa la alerta amarilla en el Pirineo por lluvias y tormentas: trombas de hasta 60 l/m2 acumulados en 12 horas

La AEMET mantiene la alerta amarilla por lluvias en el Pirineo oscense ante un episodio de precipitación que puede dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. El organismo prevé chubascos que, en algunos momentos, podrán ir acompañados de tormenta.

Según los avisos oficiales, el episodio se extenderá desde las 04.00 hasta las 23.59 horas del viernes 14. En ese intervalo, la precipitación acumulada puede alcanzar 15 l/m2 y 60 l/m2 a lo largo de la jornada. El riesgo estimado se sitúa entre el 40% y el 70%, una probabilidad significativa para esta zona del Pirineo.

El viento también será protagonista. La AEMET ha ampliado el aviso amarillo por rachas fuertes en el Pirineo hasta las 12.00 horas del día 14. En concreto en la popular comarca de las Cinco Villas, donde este aviso se mantendrá activo durante todo el día de hoy, siendo una de las zonas más afectadas por el viento.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también se ha hecho eco de esta alerta, notificando a través de sus canales oficiales que habrá que estar especialmente pendiente de posibles crecidas en barrancos y cauces menores.

Ante el aviso amarillo por #lluvias en el #Pirineo para el día de hoy, la @CH_Ebro notifica que se pueden producir crecidas en barrancos y cauces menores. ¡Precaución! https://t.co/pRZkEWYYLF — 112 Aragón (@112Aragon) November 14, 2025

Tiempo en Huesca

Como refleja el parte del tiempo, la capital de provincia no se va a mantener ajena a la lluvia y las tormentas. El día de hoy, según la propia AEMET, estará pasado por agua con una probabilidad del 100% durante todo el día. Especialmente a partir de las 12 del mediodía, estando muy nuboso y con tormenta.

En lo que respecta al resto del fin de semana, el sábado 15 de noviembre promete ser parecido al día anterior, arrancando la jornada con un 55% de probabilidad de lluvia, subiendo a un 85% entre las 12 y las 18 horas y siendo del 100% hasta el final del día. En lo relativo al domingo, la probabilidad irá descendiendo, pudiendo arrancar el día con intervalos nubosos y lluvia pero con una tendencia decreciente a partir del medio día.

Este tipo de temporales pueden alcanzar una elevada virulencia en ciertas zonas del Pirineo, por lo que se recomienda tomar precauciones como evitar salidas al monte en los episodios más fuertes y comprobar siempre la AEMET (así como otros canales oficiales) antes de realizar desplazamientos por la zona.