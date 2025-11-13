Un exlíder comarcal del PSOE acusa a Alegría de ofrecerle 60.000 euros por quitar una denuncia contra Bolaños

El polémico expresidente de la comarca Campo de Cariñena, José Luis Ansón, ha abierto un nuevo cisma en el PSOE-Aragón al acusar a la ministra Pilar Alegría de ofrecerle un trabajo de 60.000 euros "en el que no tendría que trabajar" a cambio de retirar una denuncia contra Félix Bolaños, palabras que han hecho que la también portavoz del Gobierno haya anunciado acciones legales por injurias.

"Me llamó y quedé con ella en Zaragoza. Me dijo que dejase el partido y la comarca, que retirase las denuncias contra los compañeros socialistas y que no me preocupase, que el partido estaría conmigo. Sabe que he tenido empresa de construcción y me dijo que en Navarra me buscaría un trabajo en el que no tendría que trabajar", decía José Luis Ansón, expresidente de la comarca Campo de Cariñena, en un juicio en el que se le acusaba de un presunto caso de prevaricación recogido por El Mundo.

Aunque no le pone nombre y apellidos, la empresa en cuestión sería Servinabar, envuelta en la polémica del caso Koldo y Santos Cerdán.

La respuesta de Pilar Alegría no ha tardado en llegar. La también secretaria general del PSOE-Aragón ha solicitado la transcripción del juicio a la Audiencia Provincial de Zaragoza para iniciar de inmediato la vía judicial.

Desde el entorno de la portavoz del Gobierno niegan que se haya reunido jamás con el presidente comarcal, ya sea personal o telefónicamente y recuerdan que, en su condición de encausado, el exdirigente socialista no estaba obligado a decir la verdad.

Ansón, predecesor del también polémico Lucio Cucalón -el alcalde que 'saltó a la fama' por su festín de ostras, jamón de bellota y gamba roja con dinero público- fue expulsado del partido en 2021 y, dos años más tarde, se presentó en las listas del PP a la Alcaldía de Tosos.

El episodio del que habla ahora el expresidente comarcal habría ocurrido hace cuatro años. Entonces, el PSOE decidió apartarlo del partido por una mala conducta ética ante sus abultados gastos en dietas y kilometraje.

Su lista de polémicas, en todo caso, no acaba ahí, ya que también está acusado de un delito de prevaricación por suspender temporalmente al secretario comarcal sin tener competencias para hacerlo.

"Presiones"

Félix Bolaños, titular de la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz, fue quien firmó la 'orden' de expulsión, aunque, según Ansón, adquirió un carácter "firme y definitivo" antes de que pudiese presentar recurso. Esto fue lo que le llevó a denunciarlo por falsedad documental.

En ese escrito, de 2021, Ansón ya aseguraba haber recibido "presiones por parte de múltiples cargos del Partido Socialista Obrero Español con la finalidad de que retirase la denuncia". No obstante, nunca hasta ahora había nombrado a Pilar Alegría. Tampoco ha sido llamada a declarar como testigo en ninguno de los procedimientos judiciales.

El desmentido de la ministra no ha sido, en todo caso, la única reacción. El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que la información que se ha ido conociendo es, cuanto menos, "preocupante" .

"La secretaria general del PSOE-Aragón, con toda la pinta, parece ofrecer un soborno o un chantaje a alguien que fue un cargo socialista", decía en el pleno de las Cortes en referencia a esos 60.000 euros "de sueldo sin ir a trabajar" a Ansón.