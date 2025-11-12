Luz verde para la construcción del mayor edificio de la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas

Un paso más para la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas. El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente y de forma parcial el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para la construcción de uno de los edificios de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos dentro del Proyecto Toro junto a CATL.

Así, el visto bueno por parte del Ejecutivo aragonés supone la construcción del edificio de "mayor envergadura". Se trata así de un edificio de celdas con 151.141 metros cuadrados y con un presupuesto de ejecución de las obras de cimentación y estructura prefabricada de 42.438.945,67 millones de euros.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, la mercantil promotora presentó una solicitud de aprobación definitiva el pasado 15 de octubre. Así, ha destacado que la rapidez de la aprobación en Consejo de Gobierno a fehca 12 de noviembre es una muestra del "compromiso" por parte del Ejecutivo aragonés.

De esta forma, la aprobación del PIGA supone para la entidad "ir avanzando en la construcción" y con ello la celebración del acto de la puesta de la primera piedra el próximo 26 de noviembre.

A partir de ahora según marca el acuerdo, el plazo de ejecución de las obras es de 9 meses. Así, los trabajos se concentran en la cimentación y estructura prefabricada lo que implica que no es necesario la modificación alguna de los parámetros urbanísticos definidos por el planeamiento vigente.

Vaquero ha explicado que los procedimientos de la autorización ambiental integrada del resto de fases se hallan en curso en el INAGA. De igual manera que los referidos a la evaluación ambiental de proyectos de infraestructuras (eléctricas e hidráulicas). Así, "no será posible" la aprobación definitiva del PIGA del proyecto hasta que no finalicen los procedimientos citados.

Ante la llegada de trabajadores chinos, la vicepresidenta ha aclarado que "no hay noticia" de que hayan llegado de manera masiva y está supuesto una avenida "paulatina" de trabajadores.

La vicepresidenta también se ha referido a la incertidumbre que vive el sector del vehículo eléctrico. Así, ha apostado por una "política coherente y realista": "Para Aragón esimportante este proyecto no solo par anclar los más de 40 años sino tambien supone garantizar el futuro del sector".

Así, ha recalcado que la producción de la gigafacotría no solo va a estar destinada para los vehículos de Figueruelas sinotambién para otras marcas ante la produccióne estimada de un millón de baterías.

Visto bueno para Amazon Web Services

El Consejo de Gobierno también ha aprobado los proyectos de infraestructuras hidráulicas, eléctricas y de fibra óptica de las ubicaciones de Amazon Web Services (AWS) en Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y la Cartuja Baja (Zaragoza). Esta aprobación supone el visto bueno definitivo de carácter parcial del conjunto del PIGA.

Los proyectos que hoy se han autorizado han sido evaluados ambientalmente mediante las correspondientes resoluciones del INAGA, y han sido informados favorablemente por los organismos sectoriales y los servicios técnicos de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística. Asimismo, han quedado aprobadas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las infraestructuras.