Azcón confirma que esperará al Consejo de Política Fiscal para lanzar el techo de gasto, pero promete que estará "en días"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este miércoles que esperará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar el techo de gasto, tal y como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN este pasado sábado.

Su intención, visto el retraso, era no hacerlo, pero después de que la ministra Montero asegurase que llamará a las comunidades autónomas en días, el PP aguardará para tener "todos los datos que el Ministerio tiene que aportar". Entre ellos, el déficit de los gobiernos autonómicos, una cifra "muy relevante", en palabras del propio Azcón.

Aun así, asegura que el techo de gasto se conocerá en próximas fechas y que si finalmente el Consejo no se convoca en días y son semanas, dará el paso. "Creo que podemos esperar un poco más, pero es evidente que llegará un momento determinado en el que pensemos presentar el presupuesto sin conocer el dato", ha agregado.

El líder conservador ha confirmado que no va a pedir la intercesión de Núñez Feijóo para desbloquear las conversaciones con Vox y ha insistido en que Aragón tomará sus propias decisiones. "La negociación va a ser llevada por el partido político que lidera el Gobierno de Aragón, que es el PP", ha resaltado.

Respecto a los contactos con otros grupos, ha asegurado que antes se necesita que haya un proyecto de presupuestos. No obstante, reconocía no tener muchas esperanzas "en que el PSOE y Pilar Alegría ayuden a nada".

"Está en una actitud de bloqueo pese al momento excepcional que vive Aragón. Cuando se trata de arrimar el hombro tiene otros objetivos, que pasan por apoyar a Pedro Sánchez y seguir siendo ministra. No me sorprende que no quiera ayudar, que apoye algo que beneficie a Aragón sería un milagro", ha remarcado.

"Respeto" a la dimisión de Mazón

Azcón también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la dimisión de Carlos Mazón y su reciente comparecencia en la comisión de las Cortes valencianas. Para el líder popular, hay que ser absolutamente respetuoso con quien presenta la dimisión.

"En este país es muy raro que alguien lo haga. Estamos viendo escándalos con el fiscal general, otros ligados a las pulseras que tienen que velar por la seguridad de las mujeres... En estos tiempos que corren, alguien que presenta su dimisión merece como mínimo respeto, porque hay otras actitudes que merecerían lo mismo y nadie hace el mínimo gesto de pedir perdón", ha aseverado.

Por otra parte, ha confirmado que ha pedido una reunión a la ministra Sara Aagesen para hablar de las inversiones en materia eléctrica en Aragón.

"Vamos a presentar alegaciones, pero me gustaría que no fuera solo la presentación de un papel. Quiero explicar a la ministra por qué Aragón requiere de una mayor inversión por parte del Ministerio", ha expuesto.