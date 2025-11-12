Aragón vuelve a crecer en población a niveles de antes de la crisis de 2008: gana más de 22.000 vecinos en un año

Aragón vive un buen momento. Las grandes inversiones tecnológicas están llegando en una cascada sin fin, lo que está avivando las nuevas construcciones de vivienda que comienzan a salir de su letargo y ya alcanzan precios cercanos a los de 2008. Este devenir de proyectos está generando un interés poblacional que se está traduciendo en un crecimiento sin precedentes.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran un aumento de habitantes que no para de crecer en la Comunidad Autónoma. Así, en tan solo un año, ha visto un aumento de 22.209 habitantes en comparativa con los datos del 1 de octubre de 2024.

De esta manera, se cifra la población total en 1.375.040 personas. Los datos demuestran a su vez el causante principal de este repunte: la población extranjera.

El asentamiento de migrantes representa un 88% de nueva población que ha llegado a Aragón en el último año, una cifra que alcanza los 19.753 vecinos de origen extranjero. La población de ámbito nacional apenas supone 2.456 personas del total en este tiempo. A cómputo general, la población extranjera ya supone un 15% del censo de la Comunidad Autónoma, a diferencia de 2010, que representaban un 12,6%.

No es un crecimiento cualquiera, ya que desde el 2007 no se alcanzaban unas cifras tan altas de crecimiento poblacional, llegando a unos números de antes de la crisis de 2008. Los datos muestran que en el periodo del 2007 a 2008 Aragón creció en 31.180 habitantes.

Cierto es que son datos lejos de esas altas cifras, pero desde ese periodo no se había vuelto a crecer a este nivel. Esto demuestra la buena tónica que está comenzando a adoptar la Comunidad, que vivió un periodo de pérdida de población hasta 2018, en el que solo en diez años Aragón disminuyó en 11.933 habitantes.

Atrás han quedado los años de pérdida ya que poco a poco la Comunidad está comenzando a volver a su cauce de población. De esta forma, desde 2018 el crecimiento ha sido gradual año tras año aunque el golpe de la pandemia de la covid-19 supuso un periodo de valle ante las restricciones de movilidad, sobre todo, entre países.

Todas las provincias crecen

El buen síntoma de Aragón se traduce en las tres provincias de la Comunidad, ya que muestran un crecimiento de población todas ellas. Sin embargo, en dos de las tres provincias el aumento de habitantes reside únicamente en la llegada de extranjeros, ya que sufren de pérdida de censo de nacional española.

Esta fotografía ocurre en Huesca y Teruel. La provincia del norte de Aragón pierde 20 habitantes españoles mientras que extranjeros han supuesto una suma de 2.485, lo que supone una ganancia de población de 2.465.

En el caso de Teruel la tónica es similar ya que ha aumentado en 912 habitantes, pero ha conllevado la pérdida de hasta 537 personas que se ha visto compensada ante el incremento notorio de población extranjera con hasta 1.442 nuevas personas afincadas en Teruel.

La provincia de Zaragoza es la que muestra un crecimiento más estable en las dos vertientes. Globalmente ha aumentado su población en 18.832 habitantes, de los cuales 15.919 son habitantes de origen extranjero.