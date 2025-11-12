Aragón destina 30 millones de euros a un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas

El Gobierno de Aragón busca seguir reduciendo las listas de espera quirúrgicas en Aragón y salir de las primeras posiciones de comunidades que agrupaban más retrasos.

Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha autorizado al departamento de Sanidad la celebración y contratación del nuevo acuerdo marco para la realización de procedimientos quirúrgicos en la comunidad autónoma. Así, el objetivo detallado por la vicepresidenta en rueda de prensa no solo es la reducción de las listas sino también "mejorar la accesibilidad a la atención especializada".

Este nuevo contrato de servicios tendrá una duración prevista de cuatro años y supone renovar el acuerdo marco firmado, vigente desde el 20 de septiembre de 2021, que ha concluido este otoño. Así, se prorroga el ya existente con la aprobación en Consejo de Gobierno.

Vaquero ha estimado que se va a destinar un total de 30,4 millones de euros, aunque su cuantía final será determinada en función de las necesidades asistenciales que se presenten durante su vigencia. Asimismo, ha aclarado que en el caso de no salir adelante los próximos Presupuestos, la medida está "garantizada".

La renovación responde a la necesidad de mantener una herramienta "eficaz" para la externalización de intervenciones quirúrgicas, especialmente en momentos de alta demanda, garantizando así tiempos de espera más razonables para los pacientes.

El nuevo acuerdo mantiene el mismo coste por año en externalización que se fijó en la anterior legislatura y que supone una inversión de alrededor de 7,6 millones por año.

Asimismo, el documento establece procedimientos quirúrgicos mediante cirugía menor, con cirugía mayor ambulatoria o con hospitalización.

Ante la evolución constante de la Medicina y, con ella, de los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos, el Gobierno de Aragón aprobó este pasado verano la norma que establece los precios y tarifas máximas aplicables a la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al sistema público. Esta orden ha permitido que el nuevo acuerdo marco se licite y formalice con una base económica actualizada y adaptada a los avances médicos más recientes.

Vaquero ha destacado que este acuerdo marco "reafirma el compromiso" por parte del Ejecutivo aragonés con una sanidad pública eficiente, accesible y capaz de responder con agilidad a las necesidades de la ciudadanía.

Desde el Departamento de Sanidad se subraya que este tipo de acuerdos marco son una herramienta estratégica que permite reforzar el sistema público de salud, garantizando que ningún paciente quede atrás por falta de capacidad asistencial. Es una fórmula que combina eficiencia, agilidad y equidad, y que demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con una sanidad pública moderna, accesible y centrada en las personas.