Ponentes de gran renombre se dan cita en el primer congreso de Escuelas Católicas Aragón: "Educamos con sentido"

La cita será el próximo 13 de noviembre en el Auditorio Condes de Barcelona del Hotel Reina Petronila de Zaragoza.

Escuelas Católicas Aragón celebra su primer Congreso bajo el lema “Educamos con sentido”, en el Auditorio Condes de Barcelona del Hotel Reina Petronila de Zaragoza el próximo 13 de noviembre. Una jornada que reunirá a destacados ponentes, representantes institucionales y miembros de la comunidad educativa para reflexionar sobre el papel y el propósito de la educación católica en el presente y el futuro.

El congreso nace con el objetivo de poner en valor lo que son las Escuelas Católicas en Aragón y lo que hacen, profundizando en el significado de educar con sentido, desde la fe, la vocación y el compromiso con las personas.

Una educación con sentido —afirman desde la organización— va más allá de los contenidos, pone a la persona en el centro, a la luz del Evangelio, y busca desarrollar todas sus dimensiones: intelectual, emocional, espiritual, ética y social.

Un programa con voces destacadas

Entre las autoridades que participarán en el congreso se encuentran Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte; Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza; Carlos Manuel Escribano, arzobispo de Zaragoza; y algunos de los responsables de Escuelas Católicas como Mª Teresa Vives, Pedro Huerta, José Luis Sampériz e Ignacio Casajús.

El congreso contará con destacados ponentes como el conferenciante, escritor y experto en creatividad e innovación Mago More; la divulgadora científica y experta en gestión empresarial y personas Margarita Álvarez; el alpinista Carlos Pauner; el pedagogo y filósofo Gregorio Luri; Mar Martín, responsable pedagógica de Escuelas Católicas Aragón y directora del colegio Compañía de María; y Andrés García, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza.

La presentación correrá a cargo del periodista Juanjo Hernández como maestro de ceremonias, y contará con la actuación especial del grupo B Vocal.

Un encuentro para educar desde el corazón

"Educamos con sentido" se presenta como un espacio para quienes educan desde el corazón, con una clara orientación al bien común y la dignidad humana. Una escuela con propósito, con corazón y con futuro.

El Congreso de Escuelas Católicas Aragón cuenta con la colaboración del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la Archidiócesis de Zaragoza, la Universidad San Jorge, Banco Santander, Santillana, Edelvives, Fundación Ibercaja, SM, ESIC y Mc. Yadra.

El plazo de inscripción sigue abierto en www.educamosconsentido.com/es