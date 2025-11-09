Miles de aragoneses claman en Zaragoza, Huesca y Teruel por una Sanidad Pública de calidad: "Va de vida"

Este domingo por la mañana, en el centro de Zaragoza, miles de personas (unas 2.000 según la estimación de la Policía Nacional) se han reunido a las puertas del edificio Pignatelli para reivindicar una sanidad pública de calidad y una financiación adecuada.

La multitudinaria manifestación en Zaragoza ha sido convocada por la Plataforma SOS Sanidad Pública Aragón, recientemente creada, que agrupa unas veinte entidades.

Va de vida. ¡Aragón despierta, salva tu sanidad pública! Con este lema, la nueva Plataforma ha llevado a cabo la protesta no solo en la capital aragonesa, sino también en Huesca y Teruel.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes podían leerse mensajes como "la Sanidad Pública no se vende, se defiende", "Sobran luces para la Navidad, faltan camas para la Sanidad" o "Es muy necesaria, la Atención Primaria".

"Esto es una llamada de auxilio ante los problemas muy preocupantes que tiene la sanidad", ha situado la portavoz de la Plataforma SOS Sanidad Pública Aragón, Carmen Sánchez Bellido, quien ha reclamado un aumento de los presupuestos dedicados a sanidad, porque los actuales los considera "raquíticos", tanto en Atención Primaria como en la especializada.

A la concentración han asistido diferentes representantes de los grupos socialistas en el territorio. Entre ellos, el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón, Iván Carpi, quien ha criticado que, "desde que gobierna Azcón, estamos viendo recortes en la sanidad pública, con unas demoras las más largas de la historia en la atención primaria, y también estamos viendo cómo se reducen las plantillas, quitando enfermeras y médicos de nuestras zonas rurales".

Manifestación en Zaragoza por una Sanidad Pública de calidad. PSOE Aragón

Desde el Gobierno de Aragón han mostrado su respeto a las movilizaciones, pero defienden que "están reforzando la sanidad pública con hechos". Han destacado que "ha aumentado el presupuesto sanitario un 10 % en 2024 y prevé otro 8 % en 2026, además de haber reducido un 27 % las listas de espera quirúrgicas y mejorado la transparencia en los datos".

Asimismo, señalan que "se han incorporado 1.275 trabajadores más, se han destinado 140 millones de euros a la carrera profesional y se han reforzado los contratos de transporte sanitario urgente y no urgente, con mejoras salariales y ampliación de horarios en bases rurales".

Las movilizaciones celebradas este domingo en Zaragoza, Huesca y Teruel buscan manifestar un descontento generalizado con la situación de la sanidad aragonesa.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Carmen Sánchez Bellido ha apuntado cuestiones a mejorar como las listas de espera, "que están absolutamente descontroladas", ha valorado.

La plataforma SOS Sanidad Pública reclama que al menos el 25 % del presupuesto sanitario se destine a la atención primaria, frente al 13 % actual, y denuncia las largas listas de espera, la falta de personal y la sobrecarga asistencial en hospitales y centros de salud.