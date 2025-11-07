Lío entre el PP y Pilar Alegría por el supuesto veto a los periodistas gráficos en un acto de la ministra: "Es falso"

El PP de Jorge Azcón y la ministra Pilar Alegría han tenido este viernes su enésimo enganchón. Esta vez ha sido por el supuesto veto a los periodistas gráficos al acto de la titular de Educación en la Escuela de Arte de Zaragoza, propiedad del Gobierno de Aragón.

La también secretaria general del PSOE-Aragón ha tenido que atender a los medios de comunicación en el exterior porque, según habían trasladado desde su equipo, habían recibido órdenes diciendo que ni fotógrafos ni cámaras podían acceder al interior.

"Esa afirmación es completamente falsa. Nadie del Gobierno de Aragón ni de su gabinete de comunicación ha trasladado semejante orden.

Lamentamos profundamente la manipulación interesada del Ministerio de Educación y la utilización de un bulo por parte de su equipo de comunicación", han dicho desde el Ejecutivo aragonés a través de un comunicado.

Desde el Pignatelli aseguran que, aunque el Ministerio no había avisado con 15 días de antelación como marca el protocolo, el Gobierno de Aragón comunicó que se daba permiso con una condición: que se tuviera la autorización de los padres de los menores de edad que pudieran participar en el acto.

Esos permisos, según apuntan desde la DGA, estaban, por lo que no había ningún impedimento para que los gráficos entrasen a grabar.

Esta versión, sin embargo, se contradice con la del equipo de la ministra, que asegura que ha sido el propio director de la Escuela de Arte el que le ha trasladado que, por orden del Gobierno de Aragón, cámaras y fotógrafos debían quedarse fuera. "Detrás no hay ninguna estrategia política", subrayaban.

La propia delegación del Gobierno en Aragón ha emitido otro comunicado contestando al de la DGA insistiendo en que "el motivo trasladado para no permitir la entrada y toma de imágenes, pese a contar con los permisos del alumnado y los docentes premiados, todos mayores de edad, ha sido que era una indicación de los máximos responsables de la Consejería de Educación".

"Desde el Ministerio de Educación se lamenta que el Ejecutivo de Azcón utilice y presione a los docentes en lugar de apoyar un acto de reconocimiento a las Enseñanzas Artísticas", agregan.