Más de 100 familias, sin luz en Aragón por las tormentas: ha llegado a haber más de 1.900 afectados en las tres provincias

Hasta 110 familias siguen a estas horas sin luz en Aragón como consecuencia de las tormentas. Los rayos, la caída de árboles y de ramas han hecho que en las últimas horas haya habido 1.913 abonados afectados, aunque las incidencias se han podido ir resolviendo por la mañana.

Las incidencias se han concentrado en 15 municipios de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Uno de los primeros ha sido Antillón, en Huesca, donde 72 vecinos han perdido el suministro por una avería en la línea de media tensión.

Desde el 112 han anunciado que la compañía eléctrica ya estaba trabajando para solucionarlo, elevando posteriormente la lista de afectados a los 15 municipios citados.

Además de Antillón, en la provincia de Huesca se han quedado sin luz Arguis, Biescas, Blecua y Torres, Caldearenas, Casbas de Huesca, Nueno, Peralta de Alcofea, Pertusa y Sariñena.

En la de Zaragoza han sido Caspe y Cuarte de Huerva y en la de Teruel, Galve.

Según confirman desde Endesa, los 110 clientes que siguen a estas horas sin suministro pertenecen a la provincia de Huesca, aunque se espera que, conforme vaya avanzando el día, se les pueda dar una solución.

Las fuertes tormentas también han provocado cortes en la línea de tren convencional entre Zaragoza y Tarragona.

Los problemas se han registrado pocos minutos después de las 7.00 como consecuencia de la caída de un muro en las vías entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona) y una avería en la catenaria de la línea R14 a la altura de Riu Milans, en Lérida.

Como consecuencia, desde Renfe se ha estado trabajando para asegurar servicios alternativos por carretera a los afectados.

La alerta

Aragón ha activado la fase de alerta de su Plan Especial de Protección Civil ante la previsión de fuertes lluvias en gran parte del territorio.

La alerta ha entrado en vigor a las 0.00 de este jueves y permitirá poner sobre aviso a los responsables de Protección Civil con el fin de que se adopten las medidas de anticipación, preparación y prevención necesarias en cada caso.

El objetivo: evitar los impactos adversos del temporal o reducirlos en la medida de lo posible, así como informar a la población potencialmente afectada para que adopten, por sí mismos, medidas de autoprotección.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la peor parte se la llevará el Pirineo, que estará en alerta naranja por "riesgo importante" de lluvias, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También es probable que caiga granizo.

Este no será el único punto afectado. En el centro de Huesca podrían caer hasta 20 litros, al igual que en el sur de la provincia, en la ribera del Ebro y en el Bajo Aragón de Teruel.