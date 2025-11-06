'Chistes contra Franco' para celebrar 50 años en "libertad": la agenda de actividades organizada por el Gobierno

Presentación de las actividades '50 años de España en libertad' este jueves en Zaragoza E. E.

A raíz de la conmemoración de medio siglo de democracia, el Gobierno de España y la Delegación han preparado una extensa lista de actos. Aragón conmemora también 50 años del lanzamiento de 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta.

El Gobierno de España junto a la Delegación de Aragón ha organizado una extensa agenda de actividades para celebrar '50 años en Libertad'. Una serie de actos que buscan traer el lado "positivo" y "festivo" de la libertad conseguida en los últimos años con el objetivo de difundirlo entre el público más joven.

Así, ha comenzado la presentación de este ciclo de actividades por parte del secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón, Jorge Juan Pastor; la comisionada para la celebración de los “50 años de España en libertad”, Carmina Gustrán, y el director de la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza, Alberto Sabio.

"Hace 50 años no era ni tan trivial ni tan fácil amar cosas que nos parecen ahora afortunadamente normales como amar a quien uno quisiera libremente, ya casarse con quien uno quisiera se conquistó con dolor bastante más tarde el inicio de la democracia, pero no era fácil cantar opinar reunirse con quien uno quisiera, entonces con este objetivo de que los jóvenes entiendan eso, la importancia de estos 50 años en libertad", ha destacado Pastor.

Por este motivo, el secretario general ha enfatizado que el enfoque de estos actos sean de "alegría" para celebrar lo conseguido en este medio siglo desde que se salió de "años de "un régimen de 40 años, una dictadura en la que el miedo y la violencia del Estado se utilizó para tener controlado a un pueblo en beneficio de una minoría".

Más de 30 actividades en Aragón

La comisionada para la celebración de los '50 años de España en libertad', Carmina Gustrán, ha ratificado las palabras de Pastor. A lo que ha añadido que los objetivos de estas actividades se concentran en dar a conocer el pasado reciente de nuestro país, celebrar lo avanzado, dar visibilidad a aquellas personas que han quedado "fuera de los libros de historia" y crear espacios de encuentro entre todos.

Por ese motivo, en Aragón se van a celebrar más de 30 actividades que se llevarán a cabo desde este mes de noviembre hasta inicios de 2026. Entre ellas, la actuación 'Chistes contra Franco' dentro de un coloquio internacional: 'El final de las dictaduras (narrativas europeas y latinoamericanas)'. Gustrán ha aclarado que "no va de celebrar la muerte de Franco, esto va de la libertad y la democracia".

Entre las actividades programadas se encuentra una de gran relevancia para los aragoneses en la que se recuerda la efeméride de los 50 años del lanzamiento del segundo disco de José Antonio Labordeta, que incluía la canción por excelencia de los aragoneses 'Canto a la Libertad' .

A través de un concierto en el que participan grupos y cantantes aragoneses se rendirá homenaje a una canción insignia de la tierra el próximo 27 de noviembre a las 21.00 en la sala Oasis.

Además, dentro de los actos programados también participa la cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza. La cátedra ha preparado varios podcast para acercar a los jóvenes la historia contemporánea de España.