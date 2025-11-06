Ambar lanza su colección 'más exclusiva' de joyas de la mano de Carmen Lomana: "Sólo se han producido 40 piezas"

La elegancia y la historia se dan la mano en la nueva propuesta de Ambar, que celebra su 125 aniversario con una iniciativa tan original como comprometida: una colección de joyas artesanales elaboradas a partir de una de sus primeras botellas, con más de un siglo de antigüedad.

Para presentar esta edición tan especial, la cervecera ha contado con Carmen Lomana, icono de estilo y socialité española, que protagoniza un vídeo con guiños a los anuncios clásicos de televisión, reinterpretando con ironía y sofisticación el espíritu atemporal de la marca.

La colección (la más exclusiva en la historia de Ambar) está compuesta por cuatro piezas únicas en plata de ley: un anillo, un brazalete, un colgante y un broche. Cada joya está creada a partir de fragmentos de la botella centenaria y diseñada por la artista Marina Bermejo, arquitecta y fundadora de Flos et Umbra, conocida por su enfoque artesanal, sostenible y su lema: “valorar las cosas bonitas sin dejar de apreciar la belleza de lo reciclado”.

Solo se han producido 40 piezas numeradas, disponibles a través de la web oficial de Ambar, con precios que oscilan entre 74,95 y 199,95 euros. Todo lo recaudado se destinará íntegramente al Banco de Alimentos, reafirmando el compromiso social de Ambar y su forma de celebrar 125 años apostando por la innovación con propósito.

“La moda y los peinados cambian, pero hay cosas que permanecen”, afirma Carmen Lomana en el vídeo de campaña. Y Ambar, tras más de un siglo de historia, demuestra que permanecer es el auténtico lujo.

Con esta iniciativa, Ambar vuelve a demostrar que la verdadera sofisticación no reside solo en el diseño, sino en dar nueva vida al pasado con responsabilidad y creatividad.

Esta acción forma parte de la serie “25 cosas que hacer antes de cumplir 125 años”, un recorrido simbólico con el que la cervecera conmemora su aniversario a través de proyectos que combinan humor, innovación y cercanía. Entre los anteriores hitos, destaca la colaboración con la influencer Roro, que reinterpretó la icónica botella de Ambar en forma de pastel, y la participación de Jordi Hurtado, que ayudó a la marca a superar “la crisis de los 125” con ingenio y humor.