La Universidad de Zaragoza, distinguida con el Reconocimiento Global de Sostenibilidad Ambiental

Paloma Ibarra, directora del Observatorio de Sostenibilidad, y Rafael Pagan, vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad, recogiendo el Diploma de Reconocimiento 2024 Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha sido distinguida con el Reconocimiento Global de Sostenibilidad Ambiental en las Universidades Españolas 2024, con dos estrellas, además de obtener reconocimientos específicos en los ámbitos de Política de Sostenibilidad y Urbanismo y Biodiversidad.

Estos resultados, otorgados por el Grupo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU) de la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad, reflejan el compromiso continuo de la institución con una gestión responsable y con la integración de la sostenibilidad en todas sus áreas de actuación.

El reconocimiento fue entregado durante la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad, celebrada los días 29, 30 y 31 de octubre en la Universidad de Alcalá de Henares, bajo el lema “Hacia una universidad comprometida con la sostenibilidad social”.

En este encuentro, la Universidad de Zaragoza participó activamente a través de un equipo integrado por los tres vicerrectorados ligados al Observatorio de Sostenibilidad: de Infraestructuras y Sostenibilidad; de Planificación y Desarrollo Estratégico, y de Comunidad Universitaria y Compromiso Social.

Durante las jornadas, la Universidad de Zaragoza colaboró en distintos grupos de trabajo de la sectorial, además del grupo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU), los de Edificación y Urbanismo Universitario Sostenible; Universidades Saludables; y Desarrollo Humano Sostenible y Participación. Estas sesiones fomentaron la coordinación y el intercambio de buenas prácticas entre universidades españolas comprometidas con la sostenibilidad.

El sistema de reconocimiento GESU, promovido por CRUE-Sostenibilidad, fue además galardonado con el premio Sustainability Actions 2024, en la categoría “Organizaciones y Educación”, en reconocimiento a su labor para evaluar y mejorar el desempeño ambiental de las universidades.