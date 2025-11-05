Rosalía sigue adelante con la presentación de LUX en el MNAC: "No hay riesgo para las pinturas, hay actos cada mes"

Rosalía sigue adelante con la presentación de su nuevo disco en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La petición de Villanueva de Sijena de prohibir este y otros actos para evitar daños en las pinturas murales parece no haber prosperado a estas horas y el evento se va a desarrollar "con normalidad", según confirman a EL ESPAÑOL fuentes del MNAC.

El abogado Jorge Español ha enviado en las últimas horas un escrito al Juzgado de Primera Instancia nº2 de Huesca pidiendo que se prohíba el acto. En él alerta de que las enormes vibraciones que producen los equipos de música "podrían dañar" las obras de arte.

No obstante, las citadas fuentes del Museo recalcan que el acto previsto para esta noche no será un concierto y que la Sala Oval acoge eventos "cada mes" sin que esto suponga ningún tipo de daño para las pinturas.

Se trata, no en vano, de una de las salas más grandes de Barcelona, con capacidad para, aproximadamente, mil personas. Allí se han celebrado los Premios Planeta o los Ondas, así como los Premios de las Letras Catalanas, cenas en el marco del Mobile World Congress de Barcelona o reuniones bilaterales entre los gobiernos de Francia y España.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el evento de esta noche será una 'listening party', donde se podrá escuchar el nuevo disco horas antes de su lanzamiento, previsto para el 7 de noviembre.

Cuando hay música de por medio, garantizan desde el Museo, "se controlan en todo momento los decibelios". "No hay ningún tipo de riesgo ni para la colección ni para el resto de obras", añaden.

La Sala Oval está concebida como un "gran recibidor" que separa las colecciones y las oficinas. "No está, para nada, pegada a las pinturas murales", inciden.

Desde el MNAC también defienden la decisión de denegar el acceso a los almacenes cuatro técnicos de Sijena, dos expertos españoles y otros dos de un laboratorio de pintura mural italiano, en busca de otras pinturas.

"No existe ninguna previsión legal que ampare un interrogatorio de esas características realizado fuera de la sede judicial y sin todas las garantías procesales. Por otro lado, las obras depositadas en las reservas o almacenes del Museo no están comprendidas en el objeto del proceso de ejecución actualmente en trámite en el juzgado de Huesca, que se ciñe exclusivamente a las pinturas murales existentes en las salas 16 y 17, por lo que la petición de indagar en las reservas es arbitraria y queda fuera del proceso", remarcan.