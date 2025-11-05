Pedro Sánchez, "consternado" por el asesinato de Eugenia a manos de su pareja en Zaragoza: "No estáis solas"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha mostrado "profundamente consternado" ante el asesinato machista de Eugenia Mercedes a manos de su pareja este martes en Zaragoza. La víctima fue acuchillada a primera hora de la mañana tras una "fuerte bronca".

"Es la tercera vida que arrebata la violencia machista esta semana", ha lamentado Sánchez en un tuit en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Se trata de la víctima número 36 en lo que llevamos de año a nivel estatal tras confirmarse en las últimas horas el origen machista del asesinato de una mujer en Alicante el 24 de octubre y el ocurrido este lunes en Huelva.

A nivel autonómico, el asesinato de Eugenia Mercedes es el primero en Aragón este 2025. El mensaje del presidente de España ha continuado con un propósito fuerte: "Cada asesinato nos obliga a redoblar esfuerzos, a alzar la voz y a no dar ni un paso atrás en la lucha feminista". A lo que ha finalizado: "No estáis solas".

El tuit se trata de una reacción al publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el que ha confirmado que el asesinato de esta mujer de 49 años en el barrio San José se trata de un asunto de violencia de género.

Este miércoles, Zaragoza ha vivido un día de luto y se han llevado a cabo varios minutos de silencio en condena a lo ocurrido el martes. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado no solo a Eugenia sino al resto de víctimas a lo largo de los años en la Comunidad Autónoma que se cifra en estos momentos en 36 desde que se tiene registro desde 2003.

Así ha querido recordar los nombres de las seis últimas para "poner alma". La última de la que se tenía registro fue en 2024, se trataba de Susana a manos de su expareja en Ejea de los Caballeros. En 2023 se tuvo que lamentar el fallecimiento de Mari Carmen en Villanueva de Gállego.

En el caso de 2022 hubo dos mujeres asesinadas por violencia de género, Mari en Escatrón, y María del Carmen en Zaragoza. Dos víctimas también se registró en 2021, Katia en Zaragoza y Hasna en Barbastro.

Durante su comparecencia a los medios de comunicación, Beltrán ha recalcado que se trata de "una realidad insufrible, que no se puede negar ni llamar de otra manera".

Pleno Extraordinario de Violencia de Género

Ante los hechos ocurridos, el Partido Socialista en Zaragoza ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario y monográfico sobre violencia de género en el Ayuntamiento.

En él se busca desarrollar cuestiones de violencia de género "instando a la firma de una declaración institucional que aliente a la ciudad a ser reconocida como Defensora de los Derechos de la Mujer, con especial interés en campañas por la igualdad, el derecho a la salud sexual y reproductiva, la protección contra la violencia".

De igual manera, el pleno solicitado insta a "condenar" al Gobierno de Zaragoza por su "inaceptable demora y falta de compromiso" para la adhesión de la capital aragonesa en el sistema Viogén como además reprobar a la concejala Marian Orós "por su falta de coherencia y desatino" en las políticas contra la violencia de género.

Dentro del pleno también buscan incorporar en los próximos Presupuestos de la ciudad una partida específica que reactive el uso de los Puntos Violeta.

Asimismo, el partido socialista también busca llevar a pleno la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo e impulsar una propuesta de reforma constitucional que blinde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.