Aragón activa su plan de Protección Civil por riesgo de "fuertes tormentas": se espera granizo y lluvias intensas

Aragón se prepara para un intenso final de semana con tormentas y granizo. La Comunidad ha activado la fase de alerta de su Plan Especial de Protección Civil ante la previsión de fuertes lluvias en gran parte del territorio.

La alerta entrará en vigor a las 0.00 de este jueves y permitirá poner sobre aviso a los responsables de Protección Civil con el fin de que se adopten las medidas de anticipación, preparación y prevención necesarias en cada caso. El objetivo: evitar los impactos adversos del temporal o reducirlos en la medida de lo posible, así como informar a la población potencialmente afectada para que adopten, por sí mismos, medidas de autoprotección.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la peor parte se la llevará el Pirineo, que estará en alerta naranja por "riesgo importante" de lluvias, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También es probable que caiga granizo.

Este no será el único punto afectado. En el centro de Huesca podrían caer hasta 20 litros, al igual que en el sur de la provincia, en la ribera del Ebro y en el Bajo Aragón de Teruel.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también ha lanzado su propia alerta advirtiendo de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en las provincias de Castellón, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza y Teruel.



Desde el organismo de cuenca recomiendan a los ciudadanos seguir siempre las recomendaciones de los servicios de Protección Civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es y en @CH_Ebro.

