Llega a Zaragoza el congreso sobre despoblación más importante de España: "El único monográfico a nivel mundial"

El congreso sobre despoblación más importante de España llega a Zaragoza. El III Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación se va a celebrar desde el miércoles 5 de noviembre hasta el 8 en la Universidad de Zaragoza.

Este martes ha sido la presentación, en la que han participado representantes como el delegado de despoblación Eduardo Arilla, quien ha afirmado que es "un lujo" que se vaya a celebrar este congreso en Zaragoza, por todo lo que va a aportar. "Nos tenemos que empapar de este tipo de congresos", ha afirmado.

Pero para que funcionen de verdad, se ha hablado también de la importancia que tiene en ello la política: "Hay que ir todos de la mano y todas las políticas que se hagan tienen que sumar, esto es un acierto y una oportunidad única", ha afirmado Arilla.

Una iniciativa que reunirá a más de 80 ponentes, con participantes internacionales y más de un centenar de inscritos, entre los que destacan los propios estudiantes.

Una posibilidad para que todos ellos presenten trabajos que se van a discutir, a través de mesas redondas y debates, con diferentes expertos.

Entre estos destacan el director de la unidad de políticas de población del gobierno de Escocia, Mike Andrews o el profesor de la Universidad de Aberystwyth, en Gales, Michael Woods, uno de los más importantes investigadores de geografía rural en Europa.

Asimismo, el director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla también ha recalcado la importancia del congreso.

"Es el único monográfico a nivel mundial, una originalidad", ha afirmado. También se ha incidido en la idea de recalcar que la despoblación "no se mide en números sino en calidad de vida".

Pinilla ha continuado con esa idea: "Hablamos del bienestar de las personas en las zonas rurales, que haya elección de que vivan allá donde deseen y no haya límites, no importa cuánta gente hay sino en qué condiciones", ha asegurado.

Presentación del III Congreso Interdisciplinar de Despoblación. E.E

Una de las razones por las que Zaragoza ha sido elegida como sede es por su "trabajo interdisciplinar". Así lo ha afirmado Mari Luz Fernández, miembro del comité: "Es importante el trabajo interdisciplinar que ya lo llevábamos años trabajando", ha asegurado.

De este modo, el objetivo es abordar, debatir e investigar el fenómeno de la despoblación desde distintas áreas como políticas de ordenación del territorio, demografía, economía etc.

Por su parte, el Director del Ceddar (Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales) ha asegurado que "España en unos pocos años va a decrecer" de manera que hay que debatir cuanto antes estos temas.

"Hay que ver cómo nos adaptaremos y cómo lo hacen otros países desde diferentes perspectivas. Se puede aprender mucho así a falta de laboratorios", ha indicado.

En el Congreso participan la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y Centros de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales con el apoyo de la Diputación de Zaragoza y el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.

Una iniciativa que se celebró en primer lugar en Ciudad Real, después en Valencia y que llega a la capital aragonesa con mucha fuerza y nuevas iniciativas.