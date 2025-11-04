Crisis en Podemos: su único diputado en las Cortes de Aragón descarta formar parte del nuevo proyecto

Podemos tendrá nuevo líder en Aragón. Su único diputado en las Cortes, Andoni Corrales, dará un paso al lado y no formará parte de ninguna lista en la próxima Asamblea Ciudadana, por lo que abandonará la primera línea política cuando finalice la legislatura, ya sea en mayo de 2027 o antes de tiempo.

La formación decidirá a lo largo de este mes de noviembre su nuevo coordinador autonómico, poniendo fin a un año de interinidad con un equipo técnico en el que se ha ahondado la brecha entre el partido y Corrales.

Esta Asamblea Ciudadana se abrirá el próximo jueves 6 de noviembre y finalizará el sábado 29, con la proclamación del nuevo coordinador autonómico elegido por la militancia. Quien desee presentar su candidatura deberá recoger un mínimo de 90 avales, si bien desde el equipo técnico desconocen la cifra del censo con derecho a voto.

La historia de Podemos en Aragón ha ido de crisis en crisis, perdiendo gran parte de su protagonismo en cada cita electoral. De los 14 diputados que lograron en 2015 pasaron a cinco en 2019 y apenas uno en 2023. Este último resultado provocó la salida de la coordinadora y exconsejera de Ciencia y Universidades, Maru Díaz, ahora alejada de la vida política.

Las miradas se giraron entonces a Corrales, secretario de Organización y número 2 en las listas, que se quedó como diputado, pese a que numerosas voces internas de Podemos y excargos pedían también su cabeza.

Poco a poco, la ruptura entre Corrales y la Dirección de Podemos fue evidenciándose hasta que, en agosto de 2024, la cúpula podemista, encabezada entonces por Marta de Santos, dimitió en bloque por “desavenencias con el grupo parlamentario”.

Desde entonces, el grupo de las Cortes ha caminado solo, prácticamente sin contacto con el equipo técnico que se hizo cargo de Podemos Aragón. “El coordinador que resulte elegido será quien tenga que llevar esa tarea. No nos corresponde valorarlo”, se limitaba a decir uno de los miembros de este equipo, Héctor Almazán.

Ahora, convocada la Asamblea Ciudadana, Corrales opta por mantenerse a un lado y seguir su camino en las Cortes de Aragón hasta que Jorge Azcón decida disolver el Parlamento. “No estoy muy metido en este tema, ni quiero. Quiero salir de las guerras internas de los partidos y dedicarme al trabajo de las Cortes”, confirma.

Así, el diputado quiere estar totalmente alejado de los asuntos internos de Podemos y, cuando vea las listas que se presentan, decidirá si apoya a alguna lista. “En echar una mano y ayudar con lo poco que he aprendido me van a tener, pero ni me presento ni estaré en ninguna lista”, remarca.

En la última encuesta publicada por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN mantenía a Podemos un diputado en las Cortes de Aragón, aunque al borde de quedarse fuera del Parlamento en el que un día fueron decisivos para marcar la hoja de ruta del primer Gobierno de Javier Lambán.