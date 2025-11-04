La CHE revisará el recorte de regadíos sin aclarar cómo ni cuánto: "El cambio climático nos dice que habrá menos agua"

La Confederación Hidrográfica del Ebro revisará la reducción de regadíos prevista en el próximo plan hidrológico 2028-2033, aunque no aclara ni cómo ni cuánto variarán las pretensiones iniciales.

El organismo público había planificado una reducción media del 12,5% en toda la cuenca, oscilando según la zona entre el 6 y el 19%, pero las abundantes alegaciones presentadas y nuevos informes sobre los efectos del cambio climático van a obligar a reconsiderar la propuesta.

En concreto, se han presentado casi 90 alegaciones, el triple que en el anterior plan hidrológico, de las que la mayoría pedían que se aminorara esa reducción del 12,5%. Una de ellas, del Gobierno de Aragón, que cree que ello comprometería el futuro de todo el sector agrícola y ganadero.

Asimismo, la CHE va a incluir un nuevo estudio publicado por el Cedex que prevé un mayor impacto del cambio climático en la cuenca del Ebro, que perdería un 12,5% de su agua para el año 2050, cuando hasta ahora se contemplaba un 5%.

“Teniendo en cuenta las aportaciones recibidas y los estudios que han aflorado, consideramos que debemos reconsiderar la propuesta que hicimos. La parte científica tiene ineludible valor, junto a las aportaciones del proceso de participación pública, que influye en la redacción del plan hidrológico”, ha expuesto el presidente de la CHE, Carlos Arrazola.

Con ello, la Confederación hará una nueva propuesta, sin marcarse límites ni aclarar si aumentará o disminuirá esa reducción. “El cambio climático nos indica que los cultivos van a ser más demandantes hidráulicamente. Los científicos dicen que las aportaciones serán menores. Son dos cosas que, de una forma u otra, tensan el sistema. Nuestra respuesta será rigurosa y objetiva, pero no puedo adelantar por dónde irá”, ha subrayado Arrazola.

De hecho, el presidente de la CHE ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer las modificaciones en función de la zona. “El 12,5% es una cifra emblemática que resume la media de todos los sectores, pero la diversidad de sistemas de riego y regadíos de la cuenca hace que prácticamente no haya dos iguales o parecidas”, ha apuntado.

“Reestudiaremos todas las reducciones de dotaciones, porque los puntos de partida han cambiado. Con las aportaciones que ha habido y los nuevos datos, la propuesta que habíamos planteado ha de cambiar. No podrán diferir mucho de lo que hay porque el estudio ya estaba bastante bien hecho”, ha reconocido Arrazola.

Con ello, el proceso de planificación hidrológica 2028-2033 sigue adelante. El 28 de noviembre saldrá a participación pública el “Esquema provisional de temas importantes” y, en octubre del próximo año, el borrador del plan de la cuenca. Se espera que esté aprobado en diciembre de 2027.