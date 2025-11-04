El Banco de Alimentos adelanta su gran recogida: "Repartimos 14 toneladas de comida cada día, necesitamos de todo"

El Banco de Alimentos de Zaragoza tiene un importante reto por delante: recaudar 400.000 euros. Una cuantía elevada, pero cuyo fin no es otro que poder adquirir comida para aquellos que lo necesitan.

La novedad de su ya nombrada 'Gran Recogida' es la fecha, ya que habituados a celebrarlo durante años a final de noviembre, este 2025 han decidido adelantarlo a inicios de mes, en concreto, el 7 y 8 de noviembre. Desde el Banco de Alimentos afirman que esperan que tenga resultados, ya que se aleja del Black Friday.

"El año pasado recaudamos 130.000 euros pero veníamos también de que durante todo el mes de noviembre estuvo la gente sin parar de donar para los afectados de la dana", explica José Ignacio Alfaro, presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza. Así, admite que 400.000 euros es una cifra "ambiciosa" pero espera "pasar de los 300.000 euros".

Alfaro recalca la fiabilidad de la donación a base de dinero en efectivo, dejando atrás la reconocida por todos de entregar los alimentos a los voluntarios en los supermercados: "Ese dinero jamás viene al banco, se queda en una cuenta en cada supermercado y nosotros la utilizamos para comprar todo en las plataformas", explica.

Asimismo, el no donar en físico supone un ahorro para el propio banco, ya que minimiza los gastos en transporte y camiones. A lo que se añade el espacio que requiere en las cadenas en una época en la que se preparan para Navidad.

La Gran recogida llega, además, en un momento un poco más halagüeño que el vivido en mayo, cuando el Banco de Alimentos lanzó un SOS al ver cómo sus estantes se quedaban prácticamente vacíos. "Hemos conseguido pasar el verano bien y la situación ahora está un poco mejor, pero siempre necesitamos de todo", confiesa Alfaro.

A pesar de todas las complicaciones que se presentaron, Alfaro recalca que no han parado de repartir alimentos, lo que equivale a "14 toneladas diarias".

Entre las necesidades, pasan por los clásicos de pasta, legumbres y arroz, pero también buscan poder adquirir segundos platos como pescados o carne en conserva "llenos de proteínas".

De igual manera, cada vez denotan una mayor necesidad en lo referido a los más pequeños: "Estamos siempre faltos de leche de continuación para los bebés, potitos, papillas", enumera. A lo que añade una demanda acuciante de pañales, ante "su elevado coste", por lo que a muchas familias se les hace difícil de conseguir.

Esta recolecta coincide con la preocupante situación tras el aumento de número de personas viviendo en la calle en Zaragoza. Tan solo en el Parque Bruil, Cruz Roja contabilizó 57 personas durmiendo en la zona y, según los datos que remitió el Ayuntamiento de Zaragoza, 29 con derecho a protección internacional.

Desde el Banco de Alimentos transmiten lo que les llega desde diversas entidades con las que colaboran. Así, expresa que algunas de ellas sí que han sufrido un incremento "fundamentalmente de venezolanos y colombianos". Por lo que la recaudación se adelanta, las donaciones cambian, pero el fin se mantiene.