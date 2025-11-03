Podemos mueve ficha y elegirá a su nuevo líder en Aragón a final de mes en plena división: "La gente se ha reenganchado"

Podemos ha iniciado el proceso para elegir a sus nuevos órganos en Aragón en plena división interna. La formación renovará su dirección a final de mes mientras mantiene una ruptura total con su único diputado en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, y tras una carta anónima de un supuesto grupo de afiliados en la que se urgía la salida del equipo técnico que coordina el partido de forma interina desde hace un año.

Esta Asamblea Ciudadana se abrirá el próximo jueves 6 de noviembre y finalizará el sábado 29, con la proclamación del nuevo coordinador autonómico elegido por la militancia. Quien desee presentar su candidatura deberá recoger un mínimo de 90 avales, si bien desde el equipo técnico desconocen la cifra del censo con derecho a voto.

Este equipo técnico fue nombrado en octubre de 2024 tras la dimisión de Marta de Santos, y desde entonces ha tratado de mantener con vida la formación, recuperando su antigua sede y buscando “relanzar los contactos” con los distintos movimientos y círculos en el territorio.

“Estamos asombrados con las ganas que tiene la gente de participar. Las sensaciones son optimistas. La gente se ha reenganchado. Los que se fueron han vuelto a la organización. Esperamos que la convocatoria de la asamblea sirva para ir atrayendo a más gente”, destacan Pilar Gimeno y Héctor Almazán, los portavoces del equipo técnico.

Por el momento, desde este grupo no han querido desvelar si alguno de ellos se postulará o no como candidato, aunque tampoco se descartan movimientos en los próximos días. “Intentaremos ser neutros en el desenlace. Tenemos que ser imparciales. Ni pregunto ni quiero saber quién se presenta”, apunta Almazán.

Al respecto, la número 2 de Podemos, Irene Montero, reconocía este fin de semana las “dificultades” internas que han pasado, sobre todo tras el batacazo electoral de 2023, tanto a nivel nacional como en Aragón, donde se quedaron únicamente con un diputado.

“Podemos está volcado en la actividad política para poner a la izquierda en pie. Lo tenemos que hacer en España y lo tenemos también que hacer en Aragón y lo tenemos que hacer también en Zaragoza, y a esa tarea estamos completamente entregadas”, resumía.

Una de las primeras de la nueva dirección será arreglar la situación de Corrales, a quien el equipo técnico no se ha atrevido a apartar de Podemos. “El coordinador que resulte elegido será quien tenga que llevar esa tarea. No nos corresponde valorarlo”, se limitan a decir.

La carta a la militancia

Desde el equipo técnico no han querido entrar a valorar el contenido de la carta anónima enviada a los medios de comunicación el pasado jueves. En ella, un grupo de militantes criticaron la "parálisis" del partido tras un año 'descabezados', y exigían la dimisión inmediata de los actuales responsables de la formación.

Sin embargo, este equipo siembra dudas sobre el origen de esta carta. “No creo que haya salido de la militancia. Los tiempos se están llevando. Los militantes e inscritos están muy activos. Nos interesa que haya mucha democracia participativa. Ojalá haya mucha participación”, ha afirmado Gimeno.

Sobre la falta de firma, el grupo de militantes dice que se debe al “acoso” al que se han visto sometidos durante todo este tiempo “los compañeros que simplemente ejercieron su derecho a criticar a la dirección interina actual”.