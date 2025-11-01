Aarón Palacio, torero aragonés, protagonista en el especial del 20 cumpleaños de la princesa Leonor en la revista Hola

El torero aragonés Aarón Palacio ha sido destacado en el reportaje conmemorativo del 20 cumpleaños de la princesa Leonor publicado en la revista ¡Hola!. Ejemplo de perseverancia, Palacio se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del toreo actual, y su aparición en este especial pone de relieve su influencia más allá de los ruedos.

Ha sido uno de los jóvenes que la revista ha reunido para felicitar a la princesa, entre ellos. Un total de 8 chicas y 4 chicos referentes de la Generación Z española que buscan romper los estereotipos de los jóvenes venteañeros.

"Gran admirador de Morante de la Puebla", tal y como se señala en la revista, Aarón tomó la alternativa el pasado mes de septiembre en Nimes, un hito que marcó su salto definitivo al mundo profesional del toreo. En sus declaraciones a ¡Hola!, el torero ha destacado la relevancia del papel de la princesa Leonor entre la juventud.

"Lo más importante es que la princesa consigue acercar a los más jóvenes a las instituciones o, al menos, llamar su atención. Incluso podemos llegar a sentirnos identificados y representados, de alguna manera, en esas instituciones, y donde se pueda oír la voz de los jóvenes", ha expresado el diestro aragonés.

El joven torero demuestra en sus declaraciones que su compromiso trasciende mucho más allá de la arena. No solo persigue la excelencia en el arte del toreo, sino que también apuesta por un papel activo en la sociedad y en la formación de un vínculo entre las nuevas generaciones y las instituciones.

Con apenas 20 años, Aarón Palacio se perfila como un referente que combina tradición, modernidad y conciencia social. El joven diestro, formado en la Escuela Taurina CETA. MAR DE NUBES, es un perfil que la revista española ha querido destacar en un reportaje que celebra la juventud y el futuro de España junto a la princesa Leonor.