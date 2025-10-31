Polémica entre IU y la presidenta de las Cortes de Aragón (Vox) por un inoportuno micro abierto: "¿Se droga?"

El diputado de IU, Álvaro Sanz, en el pleno de las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón

El pleno de las Cortes de Aragón ha comenzado este viernes con polémica. Antes siquiera de que el presidente, Jorge Azcón, encendiera el micro para contestar las preguntas de los grupos de la oposición, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández (Vox), ha tomado la palabra para aclarar algo sucedido este jueves.

"Les quiero comunicar que circula un rumor por la calle respecto de una conversación privada que yo tenía ayer a micrófono cerrado", comenzaba.

Se refería a lo ocurrido tras la intervención del diputado de IU, Álvaro Sanz. Este último salió a la tribuna para hablar de la PNL de CHA sobre la concertación del bachillerato, uno de los grandes anuncios de Azcón en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Fue al terminar su intervención, cuando ya se estaba dirigiendo a su sitio, cuando se escuchó a Marta Fernández preguntar a Ramón Celma, vicepresidente primero, "¿se droga?".

Fernández ha querido aclarar este viernes que no se refería a "ningún diputado de estas Cortes". "Pero parece ser que alguien le ha puesto nombre y apellidos, aunque les puedo asegurar que en absoluto se refiere a ninguno de ustedes", se justificaba.

Ha sido entonces cuando el propio Álvaro Sanz ha pedido la palabra por alusiones. "Yo siento que se haya dado por aludido, no es mi culpa", se anticipaba la presidenta, pero el diputado de IU insistía en contestar.

"La dignidad de una institución como esta, presidida por usted, pasa necesariamente por un poco de decoro en el ejercicio de las funciones. Yo no sé a quién se refería cuando hizo ese comentario profundamente desafortunado. Lo que sí sé es que, independientemente de a quién se dirigiese, le faltó el respeto a esta Cámara. Porque cuando usted está sentada en esa silla, está presidiendo las Cortes de Aragón y no debe, en ningún caso, hacer esos comentarios, que son de una indignidad mayúscula", censuraba.

Pese a no exigirle disculpas, le ha instado a retirarlo del diario de sesiones y a "no volver jamás a provocar una indignidad de ese calibre en esta Cámara". "Esta formación política va a estudiar todos los canales posibles para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder", ha aseverado.

En respuesta, Fernández ha asegurado que se estaba refiriendo a la comisión del caso Koldo del Senado. "Se puede retirar el comentario, que quedará encorchetado en el diario de sesiones", ha sentenciado.