Todos los Santos, en cifras: un 55% de los aragoneses van al cementerio y el 73% apuestan por mantener la tradición

El cementerio de Torrero, el pasado día de Todos los Santos. E. E.

Hasta un 55% de los aragoneses rememorará este sábado el Día de Todos los Santos, una de las tradiciones más arraigadas en la sociedad española.

Según una encuesta a 500 personas de entre 25 y 70 años realizada por Ipsos para Mémora, el primer grupo funerario de la península ibérica, esta festividad ha evolucionado hacia un significado más emocional, donde el recuerdo y homenaje a los seres queridos adquiere un papel protagonista frente a la religiosidad.

En el norte del país, el arraigo de esta tradición es más profundo. Tanto es así, que en Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Galicia y Asturias (comunidades que Mémora engloba como Zona Norte), un 73% de los encuestados definen la festividad como una costumbre cultural y un día en recuerdo de los seres queridos que ya no están, mientras que un 17% lo considera exclusivamente como una festividad religiosa.

Además, un 73% opina que es relevante mantener esta tradición, incluyendo un 50% que lo define como una tradición “muy importante”, y mostrando bastante consenso por grupos de edad y género.

El recuerdo, en todo caso, no entiende de calendarios. Según este estudio, un 47% visita las tumbas o lugares donde reposan las cenizas de sus seres queridos varias veces al año, y solo un 6% limita sus visitas exclusivamente al Día de Todos los Santos.

Además, el 76% realiza algún tipo de homenaje para recordar a sus difuntos como visitar el cementerio; reunirse en familia; dejar flores en algún lugar significativo; o hacer algún ritual en casa, como encender una vela o ver fotos del difunto.

A nivel nacional, el 58% de la población lo celebra cada año, y un 70% de los encuestados definen la festividad como una costumbre cultural o un día en recuerdo de los seres queridos que ya no están. Además, la encuesta destaca que ocho de cada diez españoles opinan que se debe mantener esta tradición.

Cuando se pregunta a los encuestados sobre qué tipos de homenajes prefieren para celebrar esta tradición, aunque visitar el cementerio sigue siendo la práctica principal (48%), el estudio refleja una diversificación en los rituales de homenaje.

En este sentido, un 30% también celebra esta jornada de conmemoración y recuerdo con una reunión familiar, mientras que un 24% opta por dejar flores en un lugar significativo.

Por otra parte, el 24% también rinde tributo en casa con, por ejemplo, una vela, mostrando una personalización creciente del modo de recordar a los seres queridos.

En cuanto a las ofrendas florales, uno de los símbolos de homenaje a los difuntos más arraigados, también evolucionan. Los ramos variados (62%) superan al tradicional crisantemo (18%).

Y en relación con las preferencias florales, claveles (26%) y rosas (24%) ganan protagonismo como símbolo de un recuerdo más íntimo y personal. Esta tendencia evidencia una mayor libertad y expresión personal en los homenajes, alejándose de los patrones convencionales.