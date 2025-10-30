Guerra total en Podemos Aragón: los militantes critican la "parálisis" del partido tras un año 'descabezados'

La dificilísima situación que vive Podemos en Aragón, sin caras visibles más allá de la de su diputado autonómico Andoni Corrales, ha hecho que parte de la militancia haya lanzado un duro comunicado contra el actual equipo técnico en el que piden su dimisión inmediata.

"Hace justo un año, los militantes de Podemos Aragón recibimos un email informándonos del nombramiento de un equipo técnico que ponía fin a casi dos meses de vacío de poder que se produjo tras la espantada de la anterior coordinadora general, Marta de Santos, por diferencias con Andoni Corrales", comienza el escrito, de carácter anónimo.

Que el documento no lleve firmas no es casual. "Es debido al acoso al que se han visto sometidos durante todo este tiempo los compañeros que simplemente ejercieron su derecho a criticar a la dirección interina actual", dicen sus impulsores.

En él critican que "en todo este tiempo a la militancia no se le ha dado explicación alguna de esas supuestas diferencias por ninguna de las partes, ni tampoco desde el equipo técnico nombrado para dirigir el partido hasta la celebración de la siguiente Asamblea Ciudadana, cuya organización es la principal tarea que tiene encomendada".

"Decimos 'es' porque, a día de hoy, la Asamblea Ciudadana Autonómica sigue sin ser convocada. En todo este tiempo, nada menos que ocho comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura, Galicia, Cataluña, Castilla y León y Navarra) han celebrado sus procesos de primarias. Mientras tanto, a la militancia aragonesa se le daban largas, impidiéndole ejercer su derecho a elegir democráticamente a quienes deben dirigir nuestro partido en Aragón", censuran.

Estos movimientos podrían tener pronto respuesta, ya que el propio partido ha convocado una rueda de prensa el próximo lunes 3 de noviembre, para hablar del procedimiento.

Para los autores del comunicado, "la parálisis en la que está sumida Podemos Aragón como organización política por parte del actual equipo técnico es, lamentablemente, mucho más profunda". "Lejos quedan las buenas palabras de sus integrantes de reactivar los círculos, recuperar a la militancia que se había marchado, organizar actividades o estar más presentes en las luchas llevadas a cabo por los movimientos sociales", señalan.

En este sentido, aseguran que "se pueden contar con los dedos de una mano los círculos que la actual 'dirección' no electa ha visitado, así como las actividades organizadas o las causas en las que estamos presentes".

"Y en las pocas que lo hacemos es siempre con un papel totalmente subalterno a otros partidos políticos que forman parte de Sumar, lo que es totalmente opuesto a lo que hacen nuestras compañeras Ione Belarra e Irene Montero cuando defienden una izquierda autónoma al PSOE", apuntan a escasas horas de que la propia Montero presente en Zaragoza el libro 'Algo habremos hecho'.

Para los críticos, el actual equipo técnico aporta un escaso bagaje y ha sometido a la militancia a un apagón informativo. Los canales oficiales del partido, indican, se limitan a “rebotar” convocatorias de otras organizaciones. "De la actividad que realiza nuestro diputado en las Cortes nos enteramos a través de los medios de comunicación, dado que las cuentas del partido no publican nada desde hace más de año y medio", censuran.

Esto ha minimizado el poder de convocatoria, cada vez más escaso. "A la última reunión asistió un puñado de personas a escuchar, de nuevo, mensajes vacíos y ser informados de decisiones ya tomadas por quienes no cuentan con el refrendo de la militancia", agregan.

Las duras palabras del comunicado van más allá. En él se acusa directamente al equipo técnico de dejar morir la organización "por inanición": "La imagen que proyectamos hacia afuera como partido nos hace sentir, a muchos militantes, vergüenza ajena. A pesar de haber sido apoyados por más de 20.000 aragoneses en las últimas elecciones autonómicas, parece que Podemos no tiene opinión alguna sobre los problemas que afectan a nuestra gente en el día a día".

Por estos y otros muchos motivos, consideran que las personas que componen el actual equipo técnico han quedado "totalmente deslegitimadas ante la militancia para continuar ni un solo día más al frente de nuestra organización".

"Solicitamos a la dirección estatal que proceda a la convocatoria de la Asamblea Ciudadana Autonómica de manera inmediata como corresponde a un partido que presume de tomar sus decisiones consultando a su militancia", concluyen.