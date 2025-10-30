Azcón reta a Nolasco con la pinza PSOE-Vox: "Deberán decidir si están dispuestos a hacerle el juego a Pilar Alegría"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido al líder de Vox, Alejandro Nolasco, tras la entrevista publicada por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, avisándole de que deberá decidir si prefiere apoyar a un gobierno del PP o “hacerle el juego” a Pilar Alegría y “bloquear” el futuro de la Comunidad.

Así lo ha puesto sobre la mesa en el Pleno de las Cortes de Aragón, donde ha retado a sus exsocios a posicionarse entre el PP y el PSOE en la votación de unos futuros presupuestos que, insiste, presentará “de forma inminente” e incluirán un déficit del 0,1%.

“La realidad es que, cuando le preguntan por las elecciones, no se moja ni se atreve a decir si quiere elecciones. Tarde o temprano, va a tener que contestar si quiere o no elecciones. ¿Si hay elecciones, y tiene que elegir entre Pilar Alegría y el PP, a quién va a elegir?”, ha cuestionado el presidente aragonés.

Azcón respondía así a la intervención de Nolasco, que pasó sus cinco minutos de rigor enumerando diferencias entre Vox y el PP, a quien acusan de estar junto al PSOE en temas como las leyes de género, la Agenda 2030, las subvenciones a sindicatos o el “injusto” Estado autonómico.

“Ustedes hablan de una pinza de PSOE y Vox. No es otra cosa que una estrategia política y cubrirse en salud por si los presupuestos no salen adelante. Basta con coger papel y boli para ver en qué se parecen PP, PSOE y Vox. La verdadera pinza es PP y PSOE, la que gobiernan juntos en Bruselas”, ha subrayado Nolasco, sin ir más allá sobre su voto a las cuentas y al futuro de la legislatura.

Bronca con el PSOE

Azcón comparecía a petición del PSOE para hablar de su plan de gobierno, lo que ha aprovechado para presumir de programa y de inversiones, la mayoría condicionadas a tener un nuevo presupuesto. Así ha mencionado la construcción del nuevo Royo Villanova y proyectos en discapacidad, reforma de carreteras, transporte público o modernización de regadíos.

Desde la bancada del PSOE le han culpado del “fracaso” del Gobierno y de “dilapidar” el presupuesto más alto de la Comunidad, mientras “abre el mercado a la sanidad privada”. “Si quiere seguir gobernando, intente un plan C. El A fracasó, el B también, y veremos cuál es el plan C. Sus compromisos de investidura están en la basura, sus inversiones y promesas están llenas de humo. Ojalá lleguen, pero no hay inversiones”, ha aseverado el portavoz socialista, Fernando Sabés.

Sin embargo, el debate entre Azcón y Sabés ha terminado diluyéndose cuando el presidente ha situado al PSOE “rodeados de prostitución, corrupción y miseria”, lo que ha encendido los ánimos de los diputados y ha obligado a intervenir a la presidenta de las Cortes para poner orden.

“Lo que es una vergüenza es que se pague desde empresas públicas a prostitutas para que se acuesten con altos cargos del PSOE. Sabemos que los socialistas colocaban a prostitutas en empresas públicas para que les pagaran sus juergas privadas. Ustedes lo han intentado tapar”, ha incidido Azcón.

Respuesta de la oposición

Una bronca que ha vuelto a crear malestar entre los distintos grupos, cansados de “espectáculos”. “Los aragoneses no se merecen esto. Me da vergüenza formar parte de este circo de los horrores y me da pena lo que pasa en este Parlamento. No entendemos esa forma de hacer política. Daban ganas de no salir a hablar”, ha afirmado el portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro.

El representante de CHA ha echado en falta que el presidente marque objetivos estratégicos, recursos humanos y económicos o estimaciones temporales en su plan de gobierno. “Para que haya plan, hace falta gobierno, y usted se queda sin apoyo parlamentario. Me sonroja que siga anunciando millones y millones. ¿Cómo lo va a pagar si no tiene presupuestos?”, ha aseverado, vaticinando que las elecciones en Extremadura marcarán la estrategia del PP en Aragón.

Mientras, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, no se cree las palabras de Azcón de que las elecciones son la “última opción” y teme que vaya a “estirar el chicle” durante meses. “Se parece al presidente Sánchez. Ambos gobiernan sin presupuestos y se cierran en banda a convocar elecciones. Lo democrático es gobernar con una mayoría que represente a la sociedad aragonesa. No lo tiene, aunque su alejamiento de Vox nos alegra”, ha destacado.

Finalmente, desde Podemos, Andoni Corrales ha apelado a crear un “cordón sanitario” contra Vox, mientras Álvaro Sanz, de IU, ha pedido a la izquierda una “propuesta disruptiva” que “lleve al traste con tanta mediocridad”. El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha hablado de su preocupación por el avance de la gripe aviar y las consecuencias que pueden tener para los ganaderos.