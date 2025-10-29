Sin exposición ganadera en Caspe por la gripe aviar y la lengua azul: "Se nos ha caído parte del corazón de la Feria"

El sector ganadero y avícola en Aragón atraviesa un momento complicado. La expansión de enfermedades contagiosas como la gripe aviar, la lengua azul y la dermatosis nodular contagiosa ha obligado al Gobierno de Aragón a adoptar medidas urgentes de prevención. Una de ellas afecta a ferias y exposiciones que se celebren en la comunidad. Por lo que la exposición ganadera de ExpoCaspe 2025 no abrirá sus puertas este año.

La medida llega apenas dos días antes de la inauguración del evento, causando gran desconcierto entre los vecinos y participantes. Desde el Ayuntamiento de Caspe, la alcaldesa Ana Jarque ha confirmado que se ha hecho "todo lo posible para mantener la exposición", pero que finalmente la situación sanitaria ha hecho imposible su celebración.

La Junta Local de Ganaderos de Caspe también se ha visto duramente afectada. Muchos de sus miembros llevaban meses preparando el regreso de la exposición, una de las actividades más esperadas de la feria y que tradicionalmente atrae a cientos de visitantes. Según detalla Jarque, ocho ganaderos habían vacunado a sus ovejas cumpliendo con todas las exigencias normativas. "Siguieron la normativa, para prevenir la lengua azul y la dermatosis nodular contagiosa", apunta la alcaldesa.

A pesar de los preparativos y del compromiso del sector, el Ejecutivo autonómico decidió revocar la autorización por razones estrictamente sanitarias. "Hemos hecho todo lo posible y al final ha salido que no es posible", lamenta Jarque. La alcaldesa reconoce que la decisión podía esperarse, ya que el avance de la gripe aviar había obligado a replantear algunas actividades.

"El viernes decidimos cerrar la exposición de aves", explica, una medida preventiva que trataba de evitar males mayores. "Quisimos curarnos en salud y decidimos no realizarla por la situación en la que estábamos", añade.

El corazón de la feria

El golpe llega en un momento especialmente sensible. La alcaldesa subraya que la ganadería es el corazón de la feria y uno de sus atractivos más importantes. "La ganadería es una de las cosas más relevantes y singulares de la feria", remarca.

Por ello, su cancelación, dice, deja un vacío difícil de llenar. “Siento mucho dolor de corazón. Se nos ha caído esta pata, esta parte, este lado derecho del corazón, por decirlo de alguna forma", expresa.

Aun así, Jarque justifica plenamente la decisión del Gobierno de Aragón: "Lo que no podemos es arriesgar los casos de lengua azul, la dermatosis nodular y la gripe aviar. No podemos mirar para otro lado. Es una realidad que está ahí", afirma.

En este sentido, la alcaldesa considera que la prioridad debe ser la seguridad sanitaria y la prevención de posibles contagios que puedan afectar a la exposición ganadera. "Ha sido una decisión muy dura, pero también muy razonable, aunque haya llegado justo dos días antes de inaugurar", asegura.

Programación con normalidad

El impacto económico y emocional de la cancelación es evidente. La exposición ganadera era uno de los motores de la feria, tanto por su valor simbólico como por las oportunidades de negocio que ofrecía a los productores locales. Sin embargo, el Ayuntamiento y la organización han decidido mirar hacia adelante. "Igualmente va a merecer muchísimo la pena la feria, porque continúa el Agrotech, y se mantiene toda la actividad vinculada a la ganadería, aunque sin exposición animal", asegura Jarque.

En su opinión, la feria sigue representando una oportunidad para mostrar la fuerza del sector primario en la comarca. "La exposición ganadera se tendrá que aplazar al año que viene, no nos queda de otra", concluye. Mientras tanto, el municipio de Caspe confía en que las medidas de contención adoptadas por el Gobierno de Aragón permitan controlar los brotes y evitar que la crisis sanitaria siga golpeando a uno de los sectores más valiosos de la economía rural aragonesa.