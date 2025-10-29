Aragón asume que no tendrá presupuestos antes del 31 de diciembre pero insiste: "Merece la pena intentarlo"

Aragón asume que no tendrá presupuestos antes del 31 de diciembre. El calendario, ha reconocido este miércoles la vicepresidenta, Mar Vaquero, va "muy ajustado". Especialmente si se tiene en cuenta que la tramitación parlamentaria requerirá de al menos dos meses, por lo que, "por mucho que se quiera correr", parece virtualmente imposible que la Comunidad llegue en plazo.

La propia Vaquero ha recordado que las cuentas "no siempre se han aprobado a 31 de diciembre". "Pero créanme, la prioridad es disponer de ese proyecto y mejorar los servicios públicos", ha asegurado.

En su opinión, "merece la pena intentarlo", aunque desde el polémico despido de un asesor de Vox por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales no ha habido conversaciones con los de Alejandro Nolasco.

Vaquero ha recalcado que las cuentas "están preparadas", pero como cada día tiene su afán, hoy no tocaba hablar de plazos. "El calendario será el que corresponda y las fechas las iremos marcando", ha recalcado ante la insistencia de los periodistas.

Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón aseguran tener claro "cuáles son los principales proyectos y las grandes necesidades de los próximos meses y años" en la Comunidad, y eso es lo que han plasmado en unas cuentas que, por el momento, siguen sin ver la luz.

En esa hoja de ruta, la formación, la actividad económica y la creación de empleo tendrán un papel fundamental. Lo que se decía era que había que para conocer el techo de gasto había que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ni siquiera ha sido convocado, y desde el Pignatelli aseguran que no van a esperar más.

