Alejandro Nolasco (Vox): "Si Azcón quiere ir a elecciones en Aragón, que lo diga y no haga este jueguecito"

El portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) asegura que Jorge Azcón demostraría "poca altura y seriedad" si presenta un presupuesto solo para que su formación vote en contra. El diputado niega que haya una pinza con el PSOE, pero insiste en que no se sentará a negociar las cuentas de 2026.

Nolasco reconoce no habla de presupuestos con el presidente aragonés desde que salió del Gobierno en julio de 2024 y acusa a los populares de querer hacer "márquetin político" a su costa. Que Azcón exigiese el despido de uno de sus asesores tras conocerse los mensajes racistas y fascistas que había publicado en sus redes sociales fue, para el líder voxista, una "declaración de guerra". Pese a todo, se niega a opinar sobre si es momento o no de convocar elecciones y tampoco

Sí apuesta por "reformular" el Instituto de la Mujer (IAM) y por unas rebajas de impuestos "de verdad". Sobre el voto joven, que podría hacerles crecer en las próximas elecciones, cree que se debe a que "son más difíciles de engañar" y a que todo lo que les prometieron no se ha hecho realidad.

El PP lleva varios días pidiendo a Vox que reflexione. ¿Ha exagerado su partido con la polémica del asesor al decir que no se iban a sentar a negociar el presupuesto de 2026?

No he exagerado. Azcón está montando un show porque Feijóo no le deja presentar los presupuestos, así de sencillo. O, mejor dicho, no le ha dejado hasta ahora. Ahora dicen que quieren presentarlos, pero ¿por qué no lo hicieron en 2024?

¿Por qué no lo hicieron en 2024?

Hay que preguntárselo a él. Azcón no presentó el techo de gasto. No es que votáramos en contra y se lo tumbáramos, es que ni lo presentó. Y ahora estamos a noviembre y ¿dónde está el presupuesto de 2026? ¿Y el techo de gasto siquiera?

¿Hasta dónde llegaron las conversaciones el año pasado?

No hubo conversaciones. Yo llevo desde que nos fuimos del Gobierno, prácticamente 16 meses, sin hablar con el presidente de presupuestos. Evidentemente, hemos tenido alguna conversación de pasillo informal, pero nada de presupuestos.

Si Feijóo no le deja presentar presupuestos porque tienen sus cálculos y quieren ir a elecciones o estar sin presupuestos para decir que la culpa es de Vox, que lo digan. Que no hagan este jueguecito. Están haciendo un circo.

¿Por qué no lo han presentado antes? Yo entendería que dijeran que estamos bloqueando la Comunidad si antes hubiéramos votado en contra de un presupuesto, pero es que ni lo hemos visto. Dicen ‘vamos a presentar el mejor presupuesto’, pero ¿dónde está?

El PP es experto en hacer lo contrario de lo que dice que hace; en echarte la culpa y darle la vuelta a la tortilla para que parezca lo contrario. Lo hace con todo.

Cuando nos salimos de los gobiernos, el señor Azcón se iba a negar a acoger inmigrantes ilegales en la Sectorial con dos planteamientos. Primero, diciendo que Aragón sobrepasaba el cupo por mucho y segundo, que Cataluña cogía menos menas de los que le correspondía.

En base a eso iban a negarse. No porque la inmigración ilegal sea intrínsecamente mala, que todos pensamos que sí. La consejera Carmen Susín iba a votar que no en la Sectorial, al igual que iba a hacer Murcia, pero Feijóo llamó al presidente y le dijo que tenía que votar que sí.

Nosotros, en un gobierno que nos invita a irnos, que hace todo lo posible para que nos vayamos faltando a nuestros votantes, a sus compromisos, y seguramente a sus votantes, vimos que sobrábamos. ¿Y cómo le da la vuelta a Azcón?

Dice ‘ustedes salen corriendo de un Gobierno’. ¿Pero cómo vamos a estar en un Gobierno que hace lo contrario de lo que dijo que iba a hacer? Eso no es tener palabra.

El PP dice que, existiendo una ley, hay que cumplirla. ¿Qué hubiera hecho Vox?

Primero, negarnos en la Sectorial, que es lo que iba a hacer el PP. Los presupuestos que ahora se han aprobado en Valencia y Murcia eran con esa condición. Entonces, ¿por qué en Aragón dicen que es ilegal y en Murcia y en Valencia es legal?

Ahora han dicho que Sánchez ha legislado y que ese reparto de menas es automático. Pero hasta la entrada en vigor de esa norma, sí que se podía.

El portavoz de Vox en Aragón, durante la entrevista. E. E.

¿Vox hubiera cerrado las puertas de la Comunidad a los menores migrantes antes y después de ese decreto ley?

Claro. La primera discusión seria que tuvimos en el Gobierno fue por eso. Dijimos que no íbamos a colaborar con el tráfico de personas; a dar dinero a las oenegés que alientan el efecto llamada. Aquí no cabe toda África, es así de sencillo, y los recursos no son infinitos, cada día hay menos.

La comisión de seguimiento del pacto se hace por eso, porque el PP empieza a cambiar de opinión respecto a lo que estaba firmado. Y a partir de ahí, de enero de 2024 a julio, todo fue de mal en peor. El presidente trató de calmarnos diciendo que iban a negarse y lo llamaron desde Madrid para decir que no, y que si teníamos narices, nos fuésemos.

Entonces hicimos lo que no ha hecho nadie en 40 años. Por mucho que Azcón nos llame cobardes, nadie se ha ido, ha dejado el coche oficial y el despacho para volver a la oposición, que es donde teníamos que estar. Porque no podemos estar con un partido que estafa a los votantes y no cumple lo comprometido.

Volviendo a las últimas semanas, ¿no ha habido ninguna llamada tras la polémica del asesor?

Cero.

¿Y cómo lo interpreta?

No lo interpreto. ¿Cómo se interpreta la nada? Ellos aprovechan un asunto interno del partido para darnos una apuñalada trapera, para declararnos la guerra.

Quisieron hacer sangre y que pareciera que Vox había accedido a lo que había pedido. Se trata de un asunto de una persona que no tendríamos ni por qué hablar aquí porque no es un cargo electo, es un trabajador interno privado del grupo parlamentario.

Que haga sangre con ese tema es impropio de un presidente y demuestra que quiere declararnos la guerra. Porque cuando Azcón quiere está muy suave.

Dijo que la decisión de adelantar las elecciones correspondía a Azcón. Si dependiese de Alejandro Nolasco, ¿se convocarían?

Yo no me vería en esa tesitura porque para eso tienes que ganar las elecciones, que ojalá lo hagamos, pero cuando pase, se lo podré comentar. No tengo una bola de cristal, no sé qué haría si fuera presidente. Lo que sí que sé es que es una decisión que compete al presidente, no a mí.

Según el PP, estamos bloqueando unos presupuestos que no existen y somos nosotros los que tenemos que decidir sobre si va a haber elecciones o no. Tenemos 7 escaños y ellos, 28. Hay veces que la pelota se nos pone en nuestro tejado cuando siempre está en el suyo.

Se lo pregunto de otra forma, ¿le gustaría que hubiese elecciones anticipadas?

No, ni me gustaría ni no. Nosotros lo que queremos es que se cumplan los pactos y que se cumpla el compromiso con los votantes. Así de sencillo. Hubo más de 70.000 aragoneses que nos votaron para que cambiaran las cosas. Nos debemos a ellos y el compromiso es con ellos.

Lo que queremos es que cambien las políticas. Y nosotros combatimos las políticas socialistas, las haga el PSOE o el PP, porque el PP también hace políticas socialistas.

Si cambiamos las políticas y se combate la inmigración ilegal, el Pacto Verde, la memoria histórica, las leyes de género y se bajan impuestos de verdad, pero de verdad, estaremos de acuerdo.

"Que presenten lo que ellos quieran, pero si lo hacen, tendrán que explicar por qué no tenemos presupuesto desde hace un año"

¿Qué tiene que pasar para que Vox apoye o se abstenga con el techo de gasto?

Es que no hemos visto el techo de gasto.

Y una vez que lo vean, ¿qué tendría que incluir?

Una vez que lo veamos, se lo diré.

¿Y si tiene que votar sin haberlo visto previamente?

Yo no voy a votar nada sin verlo, evidentemente. Sería una irresponsabilidad.

Me refiero a que no haya una negociación previa...

Nosotros ya hemos dicho que no vamos a sentarnos con un partido que nos mete puñaladas traperas. Que presenten lo que ellos quieran, pero si lo hacen, tendrán que explicar por qué no tenemos presupuesto desde hace un año. El año pasado, su obligación legal era hacerlo en el último trimestre del año y no presentaron ni techo de gasto ni presupuesto.

¿Por qué en Zaragoza sí hay presupuestos y en Aragón no?

Porque la política municipal es muy distinta a la política autonómica. No tiene nada que ver. El Ayuntamiento no tiene competencia en inmigración. Ahora, no obstante, va perpetrar una de las cosas más graves que se han cometido en Zaragoza aparte de nombrar Hijo Predilecto a un terrorista, que es la Zona de Bajas Emisiones.

Eso lo hace el PP. Ese es el modelo. La gente dice que PP y PSOE son distintos, pero yo les pido que cojan un papel en blanco, hagan una lista y empiecen a comparar en memoria histórica, leyes de género, bajadas de impuestos reales, Agenda 2030…

En Bruselas hay una esquizofrenia tremenda. El PP ordena a Borja Jiménez votar a favor del recorte de la PAC y aquí, el mismo partido dice que está en contra. Y luego hablan de la pinza…

¿Hay pinza PSOE-Vox?

Llevamos desde que empezamos en política aguantando esas mismas historias. La pinza, aparte de la que se ponen los votantes del PP para votar a Feijóo como mal menor, está en Bruselas. ¿Cómo tiene el presidente la cara dura de decir que nosotros hacemos pinza con el PSOE cuando ellos gobiernan en coalición con el PSOE en Bruselas?

Votan el 90% de las veces juntos. Entonces, ¿qué leches están diciendo de que la pinza es PSOE-Vox? Esto de engañar a la gente como trileros es una técnica un poco rastrera.

Nosotros tenemos distancia infinita con el PSOE. Hay cosas que el PSOE votará en contra por sus motivos y que nosotros votaremos en contra por los nuestros. Esto es un ejercicio de matonismo político del PP: o estás conmigo o contra mí. ¿No puedo decir que el centro de Zaragoza, especialmente calles como San Pablo o Pignatelli, está que da pena o que la sanidad está colapsada?

Parece que al señor Azcón haya que hacerle la ola. Hace poco dijimos que si querían nuestro apoyo para concertar el bachiller o bajar impuestos de verdad lo tendrían.

"Si la medida estrella de Azcón es presentar unos presupuestos, según él, increíbles para que Vox vote en contra, mejor sería que estuviera todavía como alcalde"

En el PP, en cambio, llevan días hablando de la pinza. ¿Teme verse votando lo mismo que los socialistas en caso de que haya presupuestos?

No tememos nada. Si Azcón presenta unos presupuestos para que simplemente se los voten en contra demostraría la poca seriedad y la poca altura que tiene como presidente de una comunidad autónoma.

No hablamos de una PNL de posición, aunque ya lo ha hecho otras veces. Al fin y al cabo, el PP es eso. Es márquetin político. Pero si la medida estrella del mandato de Azcón es presentar unos presupuestos, según él, increíbles para que Vox los vote en contra y poder decir que somos los culpables de todos los males, mejor sería que estuviera todavía de alcalde de Zaragoza.

¿Lo suyo con Azcón es distancia política o hay también una mala relación personal?

Yo con el presidente Azcón siempre he tenido una relación cordial. En lo personal, me refiero. Nunca hemos tenido malas palabras y hemos trabajado juntos cuando estábamos en el Gobierno. Tampoco es que yo lo viera demasiado ni él me viera a mi en el día a día.

Ahora que nos hemos ido, la relación es política, no hay una relación personal más allá de la relación cordial que podemos tener. Las tres o cuatro veces que nos hemos visto y que hemos hablado este año, no de presupuestos ni de nada, sino sobre cosas generales, lo hemos hecho sobre financiación y sobre cómo nos iba la vida. No es una relación ni mala ni buena.

Cuando estalla la crisis del asesor trasciende que Azcón estuvo reunido con Vox en Madrid. ¿Se ha sentido puenteado por su propio partido?

El PP usa torpedos periodísticos para intentar minar lo personal y lo político. Lanza bombas de fango para ver si consigue sacarme de mis casillas, a mí o a cualquier miembro de Vox. Pero no lo va a conseguir. Aparte, muchas de las cosas que dice son mentira o no han ocurrido así. De hecho, nuestro portavoz nacional, José Antonio Fúster, dijo el otro día que no le constaba esa reunión.

Pero si él piensa que por ir a Madrid le van a decir una cosa distinta de lo que yo digo en Aragón se equivoca. Porque las decisiones que se toman son colegiadas y yo estoy en el Comité Nacional también. Y si la intención es humillarme, que pruebe más suerte.

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad propuso acuerdos puntuales sin presupuesto, pero le dijeron que no...

¿Y por qué no explican por qué no? ¿Por qué llevan un año votándonos en contra las bajadas de impuestos reales? No hablamos de una PNL, no es una proposición que no vincula. Es una PL, una proposición de ley. Si llegan a votar que sí, los aragoneses estarían pagando ahora menos impuestos. Dijimos, por ejemplo, que queríamos eliminar el catalán de Aragón, pero cuando presentamos una proposición tras salimos del Gobierno votaron en contra.

El presidente está a otra cosa. Piensa que con tal de anunciar cuatro inversiones milmillonarias… Pero yo me pregunto, si somos ya ricos, ¿por qué no bajan los impuestos? ¿Cuánto dinero repercute al ciudadano medio la llegada masiva de empresas? O lo de los chinos. Traes a 2.000 para construir la fábrica de baterías, pero no sabes nada de lo que están haciendo. Te lo tienes que imaginar y luego se van y se lo llevan todo allí.

Les regalan los terrenos y encima, dice el PP que vamos a destinar fondos para buscarles piso. Esto en una región como Aragón donde es prácticamente imposible alquilar uno. ¿De qué estamos hablando? Azcón dice que somos ricos… Pero será en su cabeza.

Con estos mimbres, ¿cuál es el horizonte político de la legislatura? ¿Cuántos meses le quedan?

A nosotros, esas preguntas nos suenan un poco a chino. Es que nos da igual. No hacemos encuestas, nos da igual tener un escaño que cien. Vamos a defender este mensaje, que es por el que la gente nos ha votado, hasta el final.

El mensaje es el mismo desde la fundación de Vox hasta ahora. Y si no cambiamos las políticas de verdad nos dan igual los directores generales, los chóferes y los despachos. Hay partidos que solo hablan de encuestas, no les oyes hablar nada de política.

Hablando de encuestas, la publicada por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN apunta a que el PP podría sumar con Aragón-Teruel Existe y el PAR. ¿Teme que Vox se convierta en irrelevante?

Vamos a seguir defendiendo las mismas ideas tengamos 3, 10, 15 o 20 concejales. Yo sé que el PP estaría mucho más contento gobernando con el señor Guitarte o con el PAR porque ellos no les van a pedir nada en relación, por ejemplo, a los temas de género. Tampoco en materia de memoria histórica, de Pacto Verde, de la PAC… Se conforman con que les den cuatro directores generales y se acabó la historia. Todo lo demás es chufla.

Si por lo menos hubiera un programa claro… Pero partidos que gobiernan con el PSOE ahora, o con el PP, o con no sé cuántas... Pues hombre, es muy cómodo, ¿no? Tener cuatro escaños y jugar con ellos siempre. ¿Pero eso es realmente lo que nos merecemos? ¿Tener unos partidos bisagra que son como una prolongación del partido que gobierna?

¿Usted se ve volviendo al Gobierno? Hace poco le ‘ofrecieron’ una consejería...

Hace poco, el presidente, en una de esas fanfarronadas suyas tan habituales, dijo que si queríamos cometer una ilegalidad nos cedía la Consejería de Bienestar Social para que nos negásemos en la Sectorial y nosotros dijimos que ‘vale’. Que entrábamos, le quitábamos la pasta a las oenegés que colaboran con el tráfico de personas y nos volvíamos. Y luego, al día siguiente, nos dijeron que no éramos maduros.

Con el tractor, lo mismo. Lo hice para decirle que se uniera a la lucha contra la Agenda 2030 y contesta al día siguiente a través de la vicepresidenta que era pueril. O sea, si no lo hacemos, mal y si lo hacemos, también mal.

Ese ha sido otro de sus caballos de batalla. ¿Cómo lo haría Vox para limpiar los ríos?

El otro día estuvimos en el entorno del río Alfambra y había enormes bidones oxidados, porquería, clavos, ropa y todo tipo de cosas que estaban prácticamente parando el río. Eso es legal sacarlo, pero tampoco dicen nada. ¿Han hablado con la Confederación Hidrográfica del Júcar o con la del Ebro? ¿Han descolgado el teléfono para ver qué posibilidades hay?

"¿Tú sabes la cantidad de sueldos de médicos que se pueden pagar con un millón de euros o con un tercio de lo que vale el Instituto Aragonés de la Mujer?"

Esa bajada "de verdad" de impuestos que defienden, ¿a costa de qué sería? ¿De dónde se puede quitar?

Hay muchísimos sitios. Por ejemplo, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Hace muchas campañas, pero cada vez hay más violaciones y agresiones a las mujeres. Esto es real, y estamos hablando de tres millones de euros.

¿Lo suprimiría entonces?

Hay que darle otro enfoque. Lo que no puede ser es que se dedique a hacer campañas a veces fomentando incluso la lucha entre sexos.

Otro ejemplo. Hace poco se dieron 900.000 euros en dos años a la Asamblea de Cooperación por la Paz, que es una oenegé domicilada en una calle de Madrid cuyo alquiler es de 14.000 euros al mes. Y le dan casi un millón de euros para hacer un proyecto ecoresiliente e inclusivo para mujeres indígenas en Colombia o no sé qué.

¿Pero tú sabes la cantidad de sueldos de médicos que se pueden pagar con un millón de euros o con un tercio de lo que vale el IAM? No lo hacen porque tienen una estructura política que mantener, y ellos lo saben.

Mirando al futuro, ¿será Alejandro Nolasco el candidato de Vox a las próximas elecciones autonómicas, sean en 2026 o en 2027?

Yo estoy a disposición absoluta del partido para presentarme a las elecciones, para no presentarme, para estar aquí, allá, para limpiar la sede o para hacer las fotocopias si hace falta. Estoy comprometido con Vox hoy, ayer y siempre. Soy un soldado, un afiliado más. Estoy aquí hoy y mañana no sé si estaré o no, pero soy consecuente con las ideas políticas que tiene Vox. Creo que es lo mejor para España.

PP y Vox parecen socios condenados a entenderse, ya no solo en Aragón sino a nivel nacional. ¿Hay posibilidad de entendimiento?

Está empezando a haber un cambio de paradigma, y es que ya cada vez hay menos gente que dice eso de que PP y Vox tienen que entenderse. PP y PSOE tienen más en común que Vox con el PP, y esto puede sonar raro, pero es que es así.

No es cierto que Vox y el PP se parezcan en lo fundamental. El PP tiene mucho más que ver con el PSOE.

Yo sí que valoro mucho una cosa del Partido Popular, y es que tienen que tener muy buena memoria para saber qué dicen en cada momento. A mí se me olvidaría. Si te cambian el guion cada día o cada mes para decir una cosa, tiene que ser muy complicado.

"Si vives en un chalet de lujo como Pablo Iglesias es normal que no sepas lo que pasa en los barrios, estás en otro mundo"

En ese cambio de paradigma que nombra parece tener un papel destacado el voto joven. Muchos dicen que apoyarán a Vox, ¿pero teme que el día de las elecciones no vayan a votar?

Esperamos que sea decisivo, y hay una realidad que está ahí, y es que los jóvenes se han dado cuenta de que les han estafado. Les habían dicho aquello de ‘estudia, trabaja y tendrás una casa, un piso en la playa y un buen coche y una familia si quieres’. Pero eso es mentira, no ha sido así.

Y este fracaso de que no haya trabajo, de que los pisos cada vez sean más caros, de que no se construya, y de la ruina y la inseguridad en las calles ha decantado la balanza hacia Vox.

Mucha gente dice que es una moda, pero no es así. Es que es más difícil engañarlos a ellos que a gente que igual lleva más años engañada o a la que le han contado una película que parece lógica pero no lo es. Ellos son las principales víctimas, se han dado cuenta y se nota.

Y sí que es verdad que cuando vas por la calle y te encuentras gente joven, son los que más te dan las gracias. Te das cuenta de quiénes son los que nos dicen ánimo a nosotros y de los que les dan ánimos a ellos: un terrorista o una persona mega millonaria que vota por una cuestión de estatus o porque se va a beneficiar económicamente.

La inmigración ilegal, por ejemplo, es la principal preocupación entre jóvenes y adultos, dicho por el CIS de Tezanos. Vete por Conde de Aranda, quédate hasta la 1.00 o las 2.00 y mira lo que hay: bloques enteros okupados… Brutal. Y el que no quiera ver eso… Claro, si vives en un chalet de lujo como Pablo Iglesias es normal que no sepas lo que pasa en los barrios, estás en otro mundo.