El programa 'El campo es nuestro' de Aragón TV gana el Premio Ondas 2025 a mejor contenido de proximidad

El cercano formato televisivo recibirá el galardón en la gala del 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El programa 'El campo es nuestro' de Aragón TV está de enhorabuena. El reconocido formato televisivo con ADN aragonés ha sido galardonado con el Premio Ondas 2025 por el mejor contenido de proximidad. Los premiados han sido anunciados este martes por la reconocida voz radiofónica del periodista Iñaki Gabilondo.

El fallo del jurado ha expuesto que el galardón al programa aragonés es "por convertir en protagonistas a aquellos que no esperan serlo. Por contar historias del campo desde el campo". Así, el próximo 26 de noviembre los protagonistas de 'El campo es nuestro' tienen una cita en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona para recibir la estatuilla en la 72ª edición de los Premios Ondas.

El programa de Factoría Plural se distingue por su acercamiento del mundo rural a las pantallas. Este retrata las vidas cotidianas de lo que representa uno de los sectores más importantes de la comunidad aragonesa.

Entre sus protagonistas habituales, que se han conformado como unos habituales ya en la parrilla televisiva, están Judit Ballarín, Fernando Mir, Beatriz Sancho, Toño Aniés, Javier Sopesens o José Manuel Sebastián.

Para Virginia Martínez, directora del programa, “'El campo es nuestro' dignifica y visibiliza al sector primario como nunca antes. Nos muestra su crudeza y sacrificio, sí, pero también su tesón, su energía y la esperanza de quienes deciden construir su vida personal y profesional en los pueblos”.

El programa ha logrado lo que muy pocos formatos autonómicos o nacionales consiguen: convertirse en un proyecto transmedia capaz de conquistar a todos los públicos, especialmente al más joven. Además de liderar cada día en Aragón TV, 'El campo es nuestro' ha hecho del entorno digital su gran aliado.

El programa cuenta con redes propias en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Al liderazgo continuado en su franja de emisión debe sumarse un alto impacto y una comunidad de más de 415.000 seguidores. Las publicaciones en las redes sociales del programa acumulan ya más de 204 millones de impresiones.

El campo es nuestro es líder de su franja en Aragón de manera sostenida. El pasado 10 de octubre volvió a batir su récord de audiencia al alcanzar el 26,3% de cuota de pantalla.

Una de las principales novedades de la última temporada tiene que ver con esas fotos agrarias que envían los espectadores y que cierran cada capítulo. El programa ha empezado a aplicar herramientas de inteligencia artificial para animar y dar vida y movilidad a esas fotografías especialmente las más antiguas. Se recupera así la memoria gráfica rural con criterios de respeto y verosimilitud.

Con el Premio Ondas 2025 crece la vitrina de distinciones del programa que ya cuenta con los reconocimiento de la Academia Aragonesa de Gastronomía, UPA Aragón, el Premio Ganadería en Femenino, Premio Expo Caspe, Premios Agroinfluye y premio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón Navarra y País Vasco.

La directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, ha subrayado que “'El campo es nuestro' es mucho más que un programa. Es un homenaje a la verdad, a la juventud y al futuro. Por dignificar al campo y a quienes lo sostienen. Por innovar en la forma de narrar la vida real desde la proximidad. Y por lograr un impacto que cruza fronteras y generaciones”.