Carlos, alcalde del pueblo más afectado por la dana en Aragón: "No nos solucionan los problemas ni nos ayudan"

Carlos Sánchez, alcalde de Montalbán, y una imagen de la reconstrucción del municipio. E. E.

Atrás queda el momento en que las calles de sus pueblos se convirtieron en ríos y destrozó todo lo que pilló a su paso. Viviendas con tres metros de agua, muros destrozados, pasarelas desaparecidas por la fuerza del agua y caminos desaparecidos. Un largo etcétera de desperfectos que aún sigue pesando a los municipios afectados por la dana aquel 30 de octubre.

No han solucionado todo y aún queda mucho por hacer en Montalbán, el pueblo turolense al que se le bautizó como la 'zona cero' de la dana aquí en Aragón. Allí el agua proveniente del barranco desbordó todos los diques de contención y se llegó a registrar 200 litros por metro cuadrado con casi 8.000 toneladas de escombros que se tuvieron que retirar. Todo ello se valoró en 3,5 millones de euros.

Un año después siguen a la espera de que les lleguen las ayudas concedidas por el Gobierno Central que se estiman en 970.000 euros y hacen lo que pueden con la administrada por la DGA de 1,7 millones. "Somos un municipio pequeño y sin recursos, hemos podido hacer las obras a las que hemos llegado", resume Carlos Sánchez (PAR), alcalde de Montalbán.

A lo largo de este tiempo se han centrado en reconstruir los aspectos "más urgentes" como recuperar la zona de la Rambla que la fuerza del agua destruyó, las instalaciones deportivas, rehacer dos calles que desaparecieron con la dana y un muro de contención que servía para evitar que el agua entrara en las viviendas de una zona del municipio.

Asfaltado de una calle en Montalbán tras la dana de octubre E. E.

Sin embargo, queda mucho por hacer para recuperar la normalidad, pero demandan falta de recursos económicos: "No nos solucionan los problemas, ni nos ayudan. Estamos en un caos económico-financiero del Ayuntamiento fatal porque hemos tenido que invertir, arreglar, solucionar problemas a coste del presupuesto del ayuntamiento porque no dio tiempo ni a meterlo en las ayudas ni a hacer nada", denuncia Sánchez.

Del mismo modo, el edil confiesa que los daños remitidos por la dana duplican el presupuesto anual que mantiene Montalbán, a lo que reclama que "no se dan cuenta de que somos muy pequeños y tenemos que solucionar todo".

"Ha pasado un año pero aún así cuando ves que hay caída de lluvia fuerte hay temor"

Los plazos le han obligado a comenzar a sacar a licitación las obras que le faltan, pero para poder hacerse cargo de los pagos ha solicitado al Gobierno de España un adelanto de la ayuda, una solicitud que también ha trasladado a la DGA. Entre las obras les queda una "muy importante" a la que hacer frente ya que corre peligro de derrumbe.

Se trata de la Caña Medieval, la cual transcurre de forma subterránea por el casco histórico del municipio, para la cual necesitan 750.000 euros para evitar problemas en las viviendas adyacentes. A esta se une la recuperación de muros de contención y el parque infantil que "el agua destrozó por completo".

Dentro de sus preocupaciones también se encuentra la situación de ocho viviendas que están en peligro de derrumbe y no han podido acometer: "Es un peligro inminente por si cae hacia la vía pública y caiga sobre algún vecino", razona.

Entre arreglos y luchar por ser oídos, Sánchez también mira por sus vecinos ya que la llegada del agua en aquellos niveles afectó no solo en sus infraestructuras sino también psicológicamente: "Ha pasado un año pero aún así cuando ves que hay caída de lluvia fuerte hay temor. Temor a que se vuelva a meter el agua en las casas, en las viviendas, en los negocios. Cuando ves que tu casa se está inundando o que tienes más de un metro de agua dentro de casa y que va subiendo el nivel, se queda grabado y la gente al final tiene miedo", lamentan.

No ha sido el único al que la fuerte lluvia y consecuente riada ha trastocado ciertas partes de su vida. Cecilio Roy (PP), alcalde de Cimballa, reconoce que ha habido noches en que se ha desvelado y salía a "vigilar" que el pueblo estuviera bien. No ha sido el único porque en momentos se encontraba con otros vecinos que iban a pasear por las calles del municipio para cerciorarse.

Trabajos de reconstrucción en Montalbán tras la dana de octubre E. E.

Este municipio de la provincia de Zaragoza ha recuperado sus calles y parte de sus campos, pero el albergue es "inviable" salvarlo ya que el agua llegó hasta el techo y "está todo para desechar".

Las ayudas han llegado, pero se esperan a que lleguen las del Gobierno de España que están cifradas en 100.000 euros. Una cuantía que reclama que "se va en cuatro días" ante los desperfectos que tienen que hacer frente.

Cimballa mantiene su pulso particular con la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la que demanda que "solo han limpiado parte del río": "Todo pasa por arreglar los ríos para que así no destrocen todo a su paso cuando venga una riada", sostiene Roy.

Por ello, el edil explica que ha mantenido reuniones con la CHE en la que ha señalado la necesidad de la limpieza de los ríos y la construcción de una pequeña presa para regular el cauce del agua.

Pasarelas y caminos por arreglar

A la espera de la CHE se encuentra Herrera de los Navarros, el municipio zaragozano, que ha conseguido sacar adelante arreglos de muros y calles a lo largo de este año. Sin embargo, el destrozo de dos pasarelas que unían dos partes del pueblo sigue sin ver una solución.

"El proyecto ya se redactó, se presentó en la Confederación Hidrográfica y estamos esperando a que contesten para poder licitar el proyecto y llevar a cabo la reposición de pasarelas", explica Enrique Felices (PP). Así, estas pasarelas están previstas que sean más robustas y con más superficie para evitar que vuelvan a ser arrastradas por el agua por lo que el coste está estimado en 60.000 euros.

De igual manera que en otros municipios, también se ha arrastrado un sentimiento de "temor" ante las lluvias y tormentas por la preocupación de ver sus casas inundadas y campos destrozados.

Por su parte, el municipio turolense Hoz de la Vieja aguarda las ayudas del Estado para poder arreglar caminos que siguen destrozados. "Nuestro presupuesto es muy pequeño. No podíamos asumirlo hasta que no tuviéramos la resolución del Estado de que nos lo iba a conceder", reconoce Laura Royo (PSOE), alcaldesa de Hoz.

Así, durante este año se han centrado en las obras de urgencia centradas en el suministro de agua que quedó destrozado durante la cana y tuvieron que ser abastecidos de agua de botella por la Diputación Provincial de Teruel.

Un año después respira aliviada de haber podido salir adelante aunque no pierde la vista al barranco por posibles próximas avenidas.