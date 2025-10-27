El PP admite "nula confianza" en Puente y Alegría para arreglar el "caos ferroviario": "Era un orgullo y lo han destrozado"

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha vuelto este lunes a la carga contra "caos ferroviario" que vive España por la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro Óscar Puente.

"Ha destrozado lo que era un orgullo para nuestro país", ha censurado. Alós ha hecho referencia al último incidente, que obligó a rescatar a cerca de mil personas este pasado sábado de un tren de alta velocidad de Ouigo, pero no se ha quedado ahí.

La dirigente popular ha enumerado el rosario de incidencias registradas en la Comunidad en los últimos meses, con retrasos de hasta dos horas y media, trasbordos e incomodidades para miles de pasajeros. "Han convertido un medio de transporte puntero en un tren poco fiable", lamentaba.

Alós achaca todos estos problemas, que este fin de semana han vuelto a enfrentar a Jorge Azcón y el ministro Puente en redes sociales, a la falta de inversión y la "mala gestión" del Ejecutivo de coalición.

"Impide a la gente llegar a tiempo a las citas médicas y de trabajo o les hace perder enlaces. Y encima, en la mayoría de los casos, sin indemnización. Lo primero que hizo Puente fue suprimirlas tal y como estaban previstas", continuaba.

Para la secretaria general del PP-Aragón es "de vergüenza" que Puente sacara pecho a través de su perfil en X (antes Twitter) por decir tras la última avería que se trataba de un Ouigo y no de un AVE. "Los desastres sufridos no tienen fin. Los trenes están dejando tirados a los usuarios cada dos por tres", agregaba.

Alós no se ha olvidado del apagón, cuando el Ejecutivo de Azcón tuvo que enviar buses para rescatar a los viajeros en las vías: "Entonces Puente ni estaba ni se le esperaba".

En su opinión, Sánchez y el PSOE "están centrados en tapar su corrupción". "Mientras la alta velocidad se desmorona, la prioridad es que el catalán se reconozca en Bruselas. O ver cómo sale vivo el presidente de la comparecencia de esta semana en el Senado, pero su obligación no es sobrevivir, sino mejorar la vida de los ciudadanos", apuntaba.

Los populares han acusado al PSOE de "fulminar" lo que funciona bien y frenar cualquier posibilidad de aumentar o mejorar las comunicaciones de la Comunidad. Lo hacen, según Alós, "con el beneplácito de Pilar Alegría". Como ejemplo han puesto el 'no' al cercanías de Zaragoza a Huesca o el "esperpento" con las obras del tren de Teruel, retrasadas hasta, al menos, el primer semestre de 2026.

"Todo esto es reflejo de un gobierno agotado, sin soluciones y centrado únicamente en sobrevivir. Pero desde el PP vamos a seguir reclamándolas. Impulsaremos todas las iniciativas necesarias para exigir lo que los aragoneses se merecen", decía.

Pese a todo, reconocía no tener ninguna confianza en que los problemas vayan a solucionarse "mientras esté este Gobierno y este ministro".

"Tenemos una nula confianza en que Pilar Alegría haga algo por Aragón, cuando siendo ministra del Gobierno de España tendría mucho que ver y que decir en esto. Podría dar soluciones en vez de callar ante el trato indecente que se nos está dando a Aragón", comentaba.