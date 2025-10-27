Pedro Daniel (51), el zaragozano en estado crítico en Cuba ya está en Zaragoza: "Ha sido una pesadilla"

Pedro Daniel Bernal y su familia ya pueden respirar un poco más tranquilos. El zaragozano que llevaba desde el 10 de octubre ingresado en estado crítico en Cuba por un vólvulo que se complicó en una neumonía y una peritonitis ha aterrizado este lunes por la tarde en el Aeropuerto de Zaragoza tras días de lucha, según ha adelantado 'Heraldo de Aragón' y ha confirmado este diario.

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, ha recibido junto a su familia a su vecino en la pista de aterrizaje. Según ha informado a este diario, tras su llegada a la capital aragonesa ha sido trasladado al Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa en estado crítico.

"Confiemos en la medicina, en los médicos, en los medios que tenemos y en la fuerza de Pedro Daniel para que salga adelante", expresa Bazán. Del mismo modo, admite que tenerlo aquí con su familia ya resulta un "alivio" para todos.

El zaragozano de 51 años ha hecho un largo camino para llegar hasta aquí ya que ha salido de Cuba y ha tenido que hacer parada en Punta Delgada, en Azores, hasta continuar su camino hasta Zaragoza. Para que el viaje en avión medicalizado fuera posible, un papel importante lo ha tenido el Ayuntamiento de Épila que ha adelantado el dinero para poder traerlo.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, junto a la familia de Pedro Daniel en el Hospital Clínico de Zaragoza DGA

"Épila se ha volcado con su vecino Daniel porque así lo entendíamos y lo requería", ensalzando el apoyo incansable que han mostrado los vecinos del municipio zaragozano. La cuenta para la recaudación de fondos sigue activa mediante este número de cuenta ES93-2085-0915-4303-3042-0791.

Con Pedro Daniel en Zaragoza, el edil espera que "todo quede en anécdota": "Ha sido una pesadilla", reconoce Bazán.

La situación de este vecino zaragozano se complicó tras sufrir un vólvulo por el que tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara. La gravedad fue mayor ya que en la intervención quirúrgica pudieron observar que se le había necrosado el intestino, lo que les obligó a cortar metro y medio de su intestino delgado. A esta complicación se le sumó una neumonía y una peritonitis al abrirse los puntos internos de la operación.

La falta de recursos médicos en el país cubano complicó su tratamiento ante la falta de medicinas. El consulado y la propia familia fueron quienes consiguieron el antibiótico para tratar la neumonía desarrollada tras la operación.

Entre los intentos por mejorar su situación, el pasado miércoles fue transferido a un hospital de La Habana donde mejoró su atención médica, según comentó a este diario su familia. Así, el esfuerzo por traerlo de vuelta a España siguió por parte del municipio de Épila y la familia que finalmente se ha convertido en una realidad este lunes.

Según ha confirmado el departamento de Sanidad del Ejecutivo aragonés, la consejería ha realizado las gestiones oportunas para tener preparada una cama en la UCI para su hospitalización inmediata una vez llegara a Zaragoza. Esta misma tarde, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha visitado a la familia.

Asimismo, durante su estancia en Cuba, la consejería mantuvo contacto directo con la familia a la que se le ofreció tanto asesoramiento médico, como facilidades para el contacto de especialistas de Aragón desde Cuba y la realización del suministro de recursos, si fuera necesario.



