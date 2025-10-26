La semana de los puentes rotos (y todo lo que vendrá después): "Si en Aragón hay techo de gasto será por puro tacticismo"

Pocas semanas han sido tan frenéticas en la política aragonesa como esta. La bomba atómica del ya famoso asesor de Vox -despedido por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales- ha roto los pocos puentes que quedaban entre Alejandro Nolasco y Jorge Azcón, reduciendo prácticamente a cero las posibilidades de que la Comunidad tenga nuevos presupuestos en 2026.

Las relaciones entre los exsocios han quedado totalmente congeladas. El PP esperaba que la llegada de menores extranjeros no acompañados disparara la tensión, pero no que la legislatura implosionara por un asesor.

El propio Nolasco cortó las cuerdas nada más hacer oficial el despido de su ya exasesor diciendo que no se sentará a negociar las cuentas de 2026, una decisión que viene con el aval de Madrid y que abre un horizonte lleno de incertidumbres para la región. Pero la partida de ajedrez no ha hecho más que empezar, y cada movimiento será determinante para ver si el juego termina en jaque o en tablas.

El discurso del PP no ha cambiado pese al órdago de Abascal. El mensaje oficial es que habrá techo de gasto y que presentarán un presupuesto, sin entrar en qué ocurrirá en caso de no conseguir los apoyos suficientes. El propio Azcón aseguró este sábado ante Alberto Núñez Feijóo que el proyecto se hará público de manera "inminente" y que será "el mejor de la historia de la Comunidad".

Pese a todo, el fantasma del adelanto electoral sobrevuela más que nunca en cada acto público del presidente y de los principales miembros del Gobierno.

Azcón lleva contestando la misma pregunta desde que el martes saltara todo por los aires, negando que en su agenda esté el posible adelanto electoral a pesar de que Feijóo le habría dado luz verde y de que los 'vecinos' de Extremadura parecen abocados a ese mismo final.

El propio presidente dejó claro ante Elías Bendodo que el único con potestad para convocar elecciones era él. ¿Y por qué no lo hace? Desde el Gobierno no paran de repetir estos días un mantra: las elecciones las carga el diablo, y cualquier mínima polémica puede trastocar la demoscopia. El mejor ejemplo es Juanma Moreno, que copa todos los titulares nacionales con la polémica del cribado de cáncer de mama.

Cuestión de números

En la oposición lo ven claro. "Si Azcón no adelanta las autonómicas es porque las cuentas no dan para un Gobierno en solitario, y fiarlo todo al resultado del PAR y Aragón-Teruel Existe es demasiado arriesgar. Podrían salir de las elecciones sin mayoría y con un Vox con más diputados", apuntan desde la izquierda.

Los hay que creen que Aragón no tendrá ni elecciones ni presupuestos: "Y con Sánchez, lo mismo. La idea sigue siendo llegar a 2027".

El siguiente gran movimiento de esta particular partida de ajedrez se verá en una o dos semanas. El Congreso tendrá que votar la senda de déficit, y lo que hagan sus señorías marcará lo que suceda en Aragón.

"Si los diputados del PP votan en contra, ¿cómo justificará Azcón el hecho de no llevar el techo de gasto a las Cortes? ¿Y la falta de presupuesto por segundo año consecutivo?", se preguntan las mismas fuentes en clara referencia a Feijóo y su propuesta de ir a elecciones si se encadenan dos prórrogas.

Desde Vox se muestran escépticos y creen que si el PP presenta el techo será únicamente por "tacticismo político". "Quieren escenificar la imagen de PSOE y Vox votando lo mismo, pero no nos cansamos de repetirlo: se puede coincidir en el voto por motivos muy diferentes. No nos vamos a acobardar", aseguran.

Los de Nolasco no aclaran qué harán llegado el momento. Si hay techo de gasto "se analizará", pero hasta ahora -dicen- no ha habido ni contactos ni acercamientos y descartan que pueda haberlos. "Cuando dijeron que lo presentarían a finales de septiembre y dieron cifras nos enteramos por los medios. No se han reunido con ningún partido, ni siquiera con el que quieren aprobar el presupuesto", recuerdan.

Avisan, además, de que si el techo "no encaja" en sus pretensiones "no se llevará a cabo", y advierten de que la polémica de esta semana no va a cambiar "en nada" sus motivaciones. Con esto quieren decir que su actividad pública se va a mantener "con la misma intensidad" que ahora. El tiempo dirá, por tanto, si hay margen para recomponer los puentes o si Aragón se dirige al abismo de las elecciones.