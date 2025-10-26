Marta Abengochea encabeza la lista de la candidatura unitaria de Izquierda Unida Aragón: "Es una candidatura de combate"

Su presentación se ha producido tras comunicar Álvaro Sanz que no se presentará a la reelección como Coordinador general.

Marta Abengochea encabezará la lista de Izquierda Unida Aragón para la elección de la nueva dirección de la formación política y social para los próximos cuatro años, después de que Álvaro Sanz comunicase el pasado 18 de octubre que no se presentará a la reelección como Coordinador general.

Este domingo termina el plazo de presentación de candidaturas y únicamente se ha registrado la propuesta liderada por Abengochea, que cuenta con miembros de la actual dirección de IU Aragón y nuevas incorporaciones.

La candidatura está conformada para que IU Aragón siga siendo una propuesta política rotunda y coherente frente al fascismo, los discursos de odio y los recortes de derechos.

Durante su intervención, Abengochea ha destacado que Izquierda Unida es un partido con vocación de consenso y que su coordinación será un liderazgo compartido con los múltiples talentos y fortalezas que componen la organización.

Ha mencionado "especial satisfacción" por la gran presencia femenina que encabeza su propuesta. La cual contará con la actual responsable de Políticas Sociales y Feminismo, Marga Deyá.

Deyá, que ha acompañado durante la rueda de prensa a Abengochea, ha resaltado la candidatura unitaria que se presenta.

"Esta candidatura se caracteriza por un fuerte protagonismo de mujeres feministas porque creemos firmemente en la construcción de un poder popular con enfoque de género", ha expresado.

En su presentación, ha asegurado que "esta es una candidatura de combate y de salir a la ofensiva frente al riesgo de involución en derechos, y es también propositiva y de construcción de otro Aragón posible y digno".

Finalmente, Abengochea ha remarcado que "tenemos vocación de unidad tejida desde el trabajo compartido en las calles y los espacios de la sociedad civil organizada". A lo que ha concluido: "Seguiremos trabajando para que esa unidad a la izquierda en Aragón sea posible".