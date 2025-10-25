Feijóo calienta la declaración de Sánchez en la comisión del caso Koldo: "Si miente irá al Juzgado, y si dice la verdad, también"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calentado este sábado la inminente comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado. "Si miente irá al juzgado y si dice la verdad, también", le ha advertido en un acto con motivo del Día del Afiliado del partido en Aragón.

El líder conservador ha recalcado que esta va a ser la primera vez que un presidente en ejercicio comparezca en una comisión de investigación centrada en la corrupción de su Gobierno: "Le vamos a hacer todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que da entrevistas, y todas las que le formularían aquellos a los que no las da".

Feijóo ha incidido en que si Sánchez miente durante su comparecencia estará incurriendo en un delito. "Solo tiene tres opciones. La primera es decir la verdad, aunque será muy difícil que lo haga. La segunda, mentir. Para él es lo más sencillo, pero si miente va a sumar a su Gobierno un nuevo delito", continuaba.

La tercera y última sería ponerse a la defensiva y no responder. "Si no responde habrá que finalizar la comisión diciéndole 'no tengo más preguntas, señoría'. Pero no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse", ha aseverado.

El presidente popular ha querido dejar claro que "España no es el Gobierno de Pedro Sánchez ni sus mentiras ni su corrupción". "España no puede ser un país que genere sospechas. Tiene que volver a ser sinónimo de confianza y de credibilidad dentro y fuera. Que nadie confunda a España con Pedro Sánchez. España está padeciendo su Gobierno, que es distinto. Es un país decente y tiene un proyecto de futuro", ha defendido.

Por ello, ha prometido devolver al país "su respeto, dignidad y dinero" si gana las elecciones. "No puede ser que a la mayoría de los españoles les resulte imposible adquirir una vivienda y que el Gobierno diga que es una anécdota, que te acusen de estar dramatizando cuando te okupan la casa o que cuando te trituran a impuestos te digan que es lo mínimo que puedes hacer y debes callarte", ha manifestado ante más de 600 personas.

De esta forma, ha prometido hacer "lo opuesto a Sánchez"; un cambio "de raíz y de valores" en el que las instituciones del Estado "sean del Estado, no del Gobierno": "Unas instituciones limpias, independientes y útiles. En la España que defiendo se garantiza la verdad y si un ministro miente se va a la calle el primer día".

Feijóo no ha obviado las últimas polémicas. "Para cambios de hora, los de Renfe", decía en referencia a las múltiples incidencias de la Alta Velocidad y la propuesta de Sánchez. También ha agradecido a Yolanda Díaz que "dijera por una vez la verdad" al hablar de "Gobierno de corrupción" y ha cargado con dureza contra Bildu: "Para fascista, tú".

El líder popular tampoco se ha olvidado de la última 'jugarreta' a los autónomos y ha censurado que el Ejecutivo use los impuestos de todos los españoles "para sus favores y sus vicios". "El mismo Gobierno que mira al céntimo las facturas es el que no vio la corrupción en su propio coche", afirmaba.

En este sentido, ha criticado que después de subir las cotizaciones sociales nueve veces a los autónomos quieran hacerlo una décima y ha afirmado que "no necesitan cargas, sino apoyos": "Y los tendrán".

"El cambio consiste en hablar de los problemas de la gente, no en crearlos; en respetar al ciudadano y acompañarle en su esfuerzo. Pero ahora, si ahorras te esquilman y si cotizas les parece poco. En España tiene que merecer la pena trabajar, el esfuerzo merece un respeto y no un castigo", ha manifestado.

Durante su intervención tampoco han faltado los avisos a Vox. Pese a no nombrar expresamente al partido de Abascal, ha sido claro: "Allá quien quiera sostener la corrupción del Gobierno de España y la pinza anticambio en España y en Aragón. El que quiera mantener lo que hay, que busque excusas. Yo no me voy a equivocar de prioridad ni de adversario", ha remarcado.

"En Aragón no sobra agua"

Feijóo también ha hecho importantes anuncios en clave autonómica. Pese a comprometerse en Murcia a "traer el agua de los sitios donde sobra", el presidente del PP ha asegurado que en Aragón "no sobra agua". "Lo que faltan son las obras pendientes del Pacto del Agua que se han paralizado y el impulso de la regulación del río Gállego", clamaba entre fuertes aplausos de los asistentes.

Asimismo, se ha prometido recuperar la igualdad con un sistema de financiación "equitativo, justo y consensuado" que tenga en cuenta la despoblación. Y en materia de energía, ha asegurado que si llega a La Moncloa garantizará un "incremento sustancial" de la red eléctrica para atender lo que necesitan la industria y los proyectos anunciados por el Gobierno de Jorge Azcón, que supondrán una inversión de 57.800 millones de euros.

La cosa no ha quedado ahí. Para Teruel, Feijóo ha prometido incrementar las ayudas al funcionamiento al 20%, aumentar la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, finalizar las infraestructuras pendientes y conectar Teruel con Madrid por autovía para vertebrar el territorio.