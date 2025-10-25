Dos empresas aragonesas detrás de un ambicioso proyecto de la Unesco: "Ha sido una inversión de unos 200.000 euros"

La UNESCO se ha propuesto un reto ambicioso: preservar todo el patrimonio mundial a través de la digitalización. Detrás de esa misión global hay talento aragonés.

Las empresas Integra y Deusens han desarrollado una plataforma inmersiva que permite recorrer los monumentos patrimonio de la humanidad en tres dimensiones, a través de un mapa interactivo que combina tecnología y divulgación histórica.

María Mateo, responsable del área de patrimonio digital en Integra, explica que la idea de la UNESCO "era encontrar una forma duradera de preservar los monumentos universales".

Para ello, Integra se encargó de la digitalización de 16 localizaciones en países árabes, gracias a un trabajo técnico basado en escaneos láser y fotogrametría a partir de imágenes captadas por drones. De ese esfuerzo han surgido 80 modelos tridimensionales de monumentos, elaborados con precisión milimétrica.

Una vez obtenidos los modelos, la labor pasó a manos de Deusens. "Nuestro papel ha sido traducir esos datos a un formato comprensible y atractivo para cualquier usuario", ha explicado Alejandro Castillo, responsable de comunicación de la empresa.

Portada del proyecto de la UNESCO Dive into heritage. E.E

Mediante un intenso trabajo de programación y diseño, crearon una web 3D inmersiva, que permite al visitante rotar, explorar y recorrer cada monumento acompañado de un relato histórico guiado.

“Queríamos que la experiencia fuera no solo accesible, sino también entretenida y memorable", ha añadido Castillo. Es decir, que no se limite a leer información, "sino que el usuario pueda vivir la historia".

Más que turismo virtual

Aunque el proyecto podría entenderse como una forma de turismo digital, Mateo matiza que su alcance va mucho más allá. Según ha explicado, el trabajo tiene tres objetivos fundamentales: preservar, divulgar y educar.

Por un lado, la digitalización garantiza que, si un monumento sufre daños o desaparición, "siempre exista una copia exacta". Por otro, permite que cualquier persona, "desde el sofá de su casa, pueda visitarlo virtualmente". Y, además, tiene un valor educativo, porque "cada monumento viene acompañado de su historia" y contexto cultural.

Video de la plataforma Dive into Heritage de la UNESCO

Castillo añade que la web, impulsada por la UNESCO, también busca fomentar el interés de las nuevas generaciones. “Hay secciones como el ‘monumento del día’, que cambian constantemente. La idea es crear una comunidad digital en torno a la preservación del patrimonio y acercarla a un público joven”, ha apuntado.

El desarrollo del proyecto ha llevado entre ocho y diez meses de trabajo, con un equipo conjunto de unas diez personas entre ambas empresas. La primera versión de la plataforma se presentó oficialmente en París el pasado agosto, y continúa en constante mejora.

"Digamos que la UNESCO no tiene 200.000 euros para invertir, sino que cuenta con 'clientes' que financian los proyectos".

La web está disponible en cuatro idiomas: inglés, francés, español y árabe, lo que ha supuesto un reto técnico añadido. "Tuvimos que ajustar detalles del lenguaje, sobre todo con los caracteres árabes", ha reconocido Mateo.

El presupuesto del proyecto ronda los 200.000 euros, financiado por la UNESCO y los gobiernos árabes participantes. "Digamos que la UNESCO no tiene 200.000 euros para invertir, sino que cuenta con 'clientes' que financian los proyectos", han reconocido los jóvenes aragoneses.

La colaboración de ambas empresas con la UNESCO no surgió por casualidad. Integra llevaba años participando en foros y congresos de patrimonio tecnológico, lo que le permitió entrar en contacto con responsables de la organización.

"Finalmente recibimos una invitación para presentar una propuesta y decidimos hacerlo junto a Deusens, con quien ya trabajábamos en proyectos similares", ha recordado Mateo.

Castillo señala que la experiencia fue "una oportunidad clave". El proyecto, conocido como Dive into Heritage (Bucear en el patrimonio), ya había sido iniciado por otros proveedores, pero necesitaba un nuevo impulso. "Cuando la UNESCO conoció el trabajo de Integra, decidieron retomarlo. Fue el punto de inflexión para sacarlo adelante", ha explicado.

El proyecto está concebido para crecer de forma escalable. Actualmente incluye 80 monumentos, pero el objetivo es incorporar progresivamente el resto del patrimonio mundial, conforme se consiga financiación.

Además, se prevé incluir en el futuro el patrimonio inmaterial, como tradiciones, danzas o manifestaciones culturales, dentro de la misma plataforma.

"Queremos seguir ampliando el proyecto" ha asegurado Mateo. La idea es que esta herramienta sirva no solo para mostrar el patrimonio material, "sino también para conservar digitalmente todo aquello que forma parte de la identidad de los pueblos".