El cómico lapsus de la ministra Pilar Alegría con el actor y presentador Javier Segarra: "Me confundió con Nayim"

El acto del día del afiliado del Partido Popular ha dejado algún que otro chascarrillo entre las intervenciones que han llevado a cabo los dirigentes del partido. Sin embargo, este no lo han protagonizado ellos sino el presentador del acto, el cómico Javier Segarra que ha compartido durante el acto un lapsus que tuvo como protagonista la ministra de Deportes, Pilar Alegría.

Así, Segarra ha compartido con el resto que la confusión se dio este viernes en un restaurante en Zaragoza cuando estaba con varios amigos. Durante la comida se encontró con la actual ministra aragonesa Pilar Alegría a la que ha aclarado que "no conocía de nada". Esto ha dado pie a una anécdota que ha levantado más de una risa entre los asistentes.

"Se me acercó, me dio un abrazo efusivo y me dijo 'qué ganas tenía de conocerte, mira que te he buscado'", ha explicado. Un comentario inocente, que terminó tornándose en una confusión al confundirlo con el exjugador del Real Zaragoza: "Como Nayim no hay nadie me dijo", ha contado.

Ante la confusión de la ministra, Segarra ha bromeado: "Con todos mis respeto para Nayim, pero confúndeme con Beckham".

Esto ha levantado risas y más de algún dardo dirigido a la ministra de Deportes en las siguientes intervenciones. Jorge Azcón no ha dudado en comentar lo sucedido antes de comenzar su intervención: "Puedes ser ministro sin saber quién era Nayim, pero ser zaragocista sin saber quién era Nayim", ha criticado.

Azcón ha aprovechado y ha lanzado un dardo a Pilar Alegría: "Igual tienes que venir algo más que los fines de semana a Zaragoza para enterarte", ha concluido.