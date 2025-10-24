Mónica García, sobre los datos de cribado del cáncer: "El PP no puede ocultar los datos, tienen la oportunidad de rectificar"

Los consejeros del PP plantan a Mónica García en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Te puede interesar: Los consejeros del PP plantan a Mónica García en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho un llamamiento este viernes a las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas del PP para "rectificar" ante los datos del cribado de cáncer de mama, colon y cirvex. Las comunidades lideradas por el PP en un inicio comunicaron que no iban a trasladar los datos al ministerio ante una falta de programa informático.

García ha reiterado que el PP "no puede ocultar los datos": "No puede escudarse detrás de si falta o no falta un sistema informático. Tienen todas las herramientas para poder derivar al ministerio de Sanidad, los datos para dar confianza a las mujeres y a los ciudadanos de este país", ha recalcado minutos antes de dar comienzo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En esta misma línea, ha tildado de "excusa bastante barata" para no entregarle los datos a la ciudadanía los datos no son de las comunidades, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, no son del señor Moreno Bonilla, son de la ciudadanía y la ciudadanía ha perdido la confianza inicialmente en Andalucía en que se estaba protegiendo un derecho a la salud y el Partido Popular de manera absolutamente inexplicable lo ha extendido a todas las comunidades del Partido Popular.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha manifestado que el Partido Popular "cree que está boicoteando al Ministerio de Sanidad". De esta forma, ha matizado que están "boicoteando" la confianza de los ciudadanos: "Esto no nos lo podemos permitir", ha indicado.

