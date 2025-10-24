Mónica García, sobre el abandono de los consejeros de Sanidad del PP: "Han pasado de ser irresponsables a cafres"

Mónica García tras finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este viernes en Zaragoza. E. E.

Los consejeros de Sanidad han abandonado el pleno antes del primer punto del Consejo Interterritorial por el "uso partidista" del mismo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado el abandono por parte de los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas del PP. Ante esto ha calificado de "cafres" la acción tomada por los consejeros.

"Tenían la oportunidad de dar confianza a sus ciudadanos, lo que han decidido ha sido boicotear la transparencia y la información que tienen que dar", ha comenzado su intervención tras finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este viernes en Zaragoza. Con ello hacía referencia ante los datos de cribado del cáncer de mama, colón y cervix que han sido solicitado por el ministerio de Sanidad ante lo ocurrido en la comunidad liderada por Juanma Moreno Bonilla.

De esta manera, ha reiterado que ante el abandono protagonizado por los consejeros ha dejado colgado puntos "importantes" que iban a votación como el refuerzo de los centros europeos en la vigilancia del cáncer, el cribado neonatal o el aumento hasta los 74 años del cribado de colón. Conjunto de puntos que estaban destinados hasta 2 millones de euros. "No tengo ni palabras", ha lamentado.

"Hoy han abandonado los puntos que tenían que ver con la ampliación de cribado neonatales, 74 años de cribado de colón, han abandonado a los pacientes Huntington", ha enumerado García sobre algunos de los puntos que se iban a poner encima de la mesa.

Por todo ello, la líder de la cartera de Sanidad ha avisado a los consejeros del Partido Popular que "tendrán noticias de nuestro equipo jurídico" para que "den respuestas e información".

