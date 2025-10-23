Se dispara la reventa de entradas del concierto de Aitana en Zaragoza por el doble de precio: "La vendo por 250 euros"

Aitana mueve masas. Así lo ha demostrado desde que salió de Operación Triunfo en 2018 y se consagró con su última gira Metamorfosis en la que llenó en dos ocasiones el Estadio Metropolitano en Madrid y el Estadi Olímpic de Barcelona con más de 160.000 entradas vendidas con solo tres fechas.

Tras el lanzamiento de su último disco Cuarto Azul, las buenas cifras se han ido sucediendo en reproducciones y también en venta de entradas de su recién anunciada gira mundial en la que va a recorrerse la geografía nacional y cruzará el charco hasta Latinoamérica y diversas ciudades de Estados Unidos. El turno de Zaragoza será el 10 de julio de 2026 en el Pabellón Príncipe Felipe en el que ya actuó con su gira '11 Razones'.

La gran avalancha de fan que genera la extriunfita y todo lo que mueve a su alrededor hizo que lanzara una preventa de sus conciertos a través del Banco Santander. En el caso de la capital aragonesa, en cuestión de 24 horas ya había agotado la existencia de entradas para este periodo.

Sin embargo, hay quien ya ha aprovechado el tirón de la cantante de '6 de febrero' para sacar rédito de sus seguidores. En portales como Mil Anuncios ya se puede observar más de una oferta de reventa de entradas en las que se llega a duplicar su precio. Casos como 130 euros por entrada cuando en el sector 48, donde apunta que se encuentran, la cantante las ha puesto a la venta por 59 euros.

No es el único caso, ya que otro usuario vende "entrada privilegiada" por 150 euros en el sector 1, donde se encuentran por 70 euros aproximadamente.

A estos se les unen anuncios que tienen carácter de ser posibles estafas por las descripciones que practican: "Me sobra una entrada para el 10 de julio en Zaragoza y voy a regalarla a quien me compre el bolígrafo", detalla Alex que ubica la venta en el barrio zaragozano de Montañana. Este no especifica ni el tipo de entrada ni dónde se encuentra y cifra la entrada en hasta 150 euros.

Otros están utilizando una técnica similar, pero con un póster de Aitana. "Vendo 2 pósteres de Aitana y regalo 2 entradas buenas juntas en el sector 35 para el concierto del 10 de julio en Zaragoza. Muy buena visibilidad, además son junto al pasillo. El precio es por póster y solo se venden juntos. Seriedad absoluta", explica Tomás en su anuncio. Así, pide hasta 135 euros por cada una. A esta se une la de la venta de un póster y una entrada Front Stage por 250 euros cuando la cifra original son 110.

Este jueves comienza la venta general, por lo que podrían sumarse nuevos anuncios que podrían disparar aún más los precios de la reventa y aumentar la alerta por posibles estafas.

Reventa en los conciertos de La Oreja de Van Gogh

Aitana no es la única que llega a Zaragoza, ya que el reencuentro de la banda La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero viene con gira. El grupo anunció fecha para el 9 de octubre que ha tenido que ampliar también al 10 ante el gran recibimiento de sus seguidores.

La banda de 'Rosas' no se ha librado de las reventas y posibles estafas, ya que se encuentran anuncios en la misma plataforma de Aitana en la que las entradas alcanzan los 140 euros por entrada: "Vendo 2 entradas Oreja de Van Gogh contiguas para el 10 octubre 2026. 140€/entrada. Se ofrecen facilidades de entrega en persona", explica Ana de Madrid desde el portal de anuncios. Un precio que duplica a la venta oficial en la que rondaba los 50-80 euros por entrada.

Según ha podido consultar este diario a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, no se han registrado denuncias por estafas en la venta de entradas, pero se encuentran alerta ya que "cuando ocurre nos llegan en masa".

La más reciente se dio hace escasas semanas por la venta fraudulenta de abonos de Espacio Zity para las Fiestas del Pilar. La Policía Nacional llegó a recibir en una semana más de veinte denuncias por la estafa de entradas del recinto por 150 euros. Por su parte, la Guardia Civil detectó 75 víctimas de abonos falsos con un valor de 100.000 euros.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan que en este tipo de fraudes el dinero abonado no puede recuperarse y que la única forma segura de adquirir entradas es a través de los canales oficiales.