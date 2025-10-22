Vox acusa a Azcón de darle una "puñalada trapera" pero deja abierto su voto si hay presupuestos en Aragón

La ruptura entre PP y Vox en Aragón parece ya total. Los de Santiago Abascal han confirmado este miércoles que no se sentarán a negociar los presupuestos de 2026 tras el polémico despido de un asesor, acusado de publicar mensajes fascistas y racistas en redes sociales.

Para Alejandro Nolasco, lo ocurrido es una "puñalada trapera", ya que Jorge Azcón "sabía de antemano que se le iba a despedir" y decidió "hacer sangre" con una cuestión "interna". "Oportunamente y de manera torticera se adelantó sabiendo que lo íbamos a cesar. Lanzó un órdago mezquino para hacer ver que habíamos cedido", ha asegurado.

Desde Vox ven "de una gravedad extraordinaria" que Azcón exigiese el despido de un trabajador del grupo. "Es un acoso y un maltrato nunca visto en política que delata su chulería y superioridad moral", ha continuado.

El diputado voxista ha sido claro al recalcar que no se sentará con el presidente aragonés a negociar, aunque ha dejado abierto su voto en caso de el barón popular presente unas nuevas cuentas. También sigue tendiendo la mano para apoyar la rebaja de Sucesiones, el nuevo Royo Villanova o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años fuera del presupuesto, opción descartada por el PP.

Nolasco cree que si Azcón no ha presentado hasta ahora "ni siquiera el techo de gasto" es porque Feijóo y Bendodo "no quieren". "Que se dejen de fuegos de artificio, lo que es política pueril es engañar a la gente. Lo que ha hecho no tiene nombre", ha dicho utilizando las mismas palabras que usó el PP este martes en su comunicado.

Los calificativos no han terminado ahí. El portavoz ha acusado a los populares de actuar de una manera "indigna" al atacar directamente a un cargo de confianza. En su opinión, es "muy posible" que todo obedezca a un intento del PP de forzar las elecciones. "No sé si tienen algún gurú que les dice que pueden sumar con el PAR y Aragón-Teruel Existe", ha agregado a modo de advertencia.

Eso o que a Azcón "se le calentó la boca" al tener al lado a su jefe, Elías Bendodo: "Le diría, 'dales caña' y Azcón, a sus órdenes".

Como ya dijeran este martes, desde Vox aseguran que en futuras negociaciones con los populares, sean cuando sean, exigirán revisar el personal eventual que presente el PP.

Preguntado sobre un posible adelanto electoral, Nolasco ha afirmado que en Vox no hacen cálculos políticos y que la decisión es del presidente. "Si quieren ir, muy bien. Si no, gobernarán sin presupuestos", ha manifestado minutos después de presentar una batería de medidas para reducir los impuestos en la compra de vivienda.

En su opinión, es el PP el que va a sumir a Aragón en una "inestabilidad absoluta" por la "cabezonería" de Jorge Azcón. "Han cedido en Murcia, pero en Aragón no. Feijóo no le deja. Ellos juegan a darle la vuelta a la tortilla, pero si quieren órdagos, que se los hagan al PSOE", ha rematado.

Nolasco duda de que los populares den marcha atrás. Asegura que en sus años en política nunca ha visto a Azcón pedir perdón. El mal -insistía- ya está hecho: "No estamos ante un rifirrafe, sino ante una excusa para no presentar los presupuestos".

Con las relaciones rotas en Aragón, ¿podría haber entendimiento entre PP y Vox en Madrid? El portavoz voxista ha asegurado que le da igual que Azcón hable "con Abascal o con quien quiera", ya que ellos terminarán enterándose por los cauces de comunicación interna.

A su juicio, la única solución es que el PP "se deje de máscaras y estrategias y diga qué es lo que quiere".