El PSOE acusa a Jorge Azcón de hacer "teatro" con Vox: asegura que "lo anormal e ilógico" sería ir a un adelanto electoral

El portavoz del PSOE, Fernando Ledesma, se ha unido a la polémica de PP y Vox a costa del despido del asesor Marcos Francoy por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales y ha acusado a Jorge Azcón de hacer "teatro".

Los socialistas han pedido la comparecencia del presidente de Aragón en el próximo pleno para que explique su plan de gobierno el resto de legislatura. "La Comunidad no se merece tener un presidente ausente. Cuando viene al pleno solo crispa e insulta al resto de la Cámara", ha asegurado.

Sabés admite no saber si calificar lo ocurrido en las últimas horas de comedia o de tragedia. "Lo que es seguro es que es un teatro del absurdo y que al final siempre salen perjudicados los intereses de todos los aragoneses. Azcón no gestiona, va de teatro en teatro", ha censurado.

Para el líder de la oposición, todo obedece a una "lucha de egos" que tiene como protagonista a un Azcón que "solo está pendiente de lo que sucede en Madrid". "Lo que ocurra en Aragón se va a decidir en la capital, como casi siempre que gobierna el PP", ha lamentado, comparando a Azcón y a Nolasco con los "machitos" que intentaban hacerse los reyes del recreo en la escuela.

Como ejemplo ha puesto el último pleno, en el que los populares tuvieron la oportunidad de reprobar a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox) y no lo hicieron.

"PP y Vox cada día se parecen más, están más cerca de ser lo mismo. Cuando les interesa sí se ponen de acuerdo, ya vale de engañar a los aragoneses", ha continuado.

Sabes cree que Azcón no tiene ninguna intención de negociar con el resto de grupos. Respecto a un posible adelanto electoral, ha remarcado que la decisión es "exclusivamente" del presidente, y que todo lo que no sea votar en 2027 sería "anormal e ilógico".

Tampoco sabe qué planes tiene el PP con el techo de gasto. No gusta, sin embargo, que los populares se dediquen constantemente "a insultar y despreciar". "Cuando alguien te insulta, te desprecia y no te trata con respeto es difícil entablar una negociación leal. El PSOE entiende que el PP no es un partido leal con la democracia", ha dicho el portavoz.

Hasta el momento "no ha habido contactos", y quien los tiene que iniciar "es Azcón", ha enfatizado Sabés. Sus palabras no han tardado en tener respuesta. Para el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, el PSOE "no pierde ocasión de hacer el ridículo".

"Sumándose a la polémica pueril de Vox demuestran que están vacíos de discurso, que son incapaces de construir una alternativa de Gobierno. El único proyecto del PSOE es Vox", ha aseverado.

Al PP le llama la atención que el PSOE hable de las ausencias de Azcón "cuando su secretaria general trabaja desde Madrid y para Madrid", algo que ha demostrado "con sus traiciones permanentes a Aragón".

En todo caso, Ledesma se ha mostrado convencido de que el techo de gasto saldrá adelante, dado que "va en beneficio de Aragón y los aragoneses". "Votar en contra es negarse a trabajar para solucionar los problemas de los aragoneses. Sería como decir que no queremos hablar de Aragón", ha manifestado.