Cuarte acuerda un plan de acción "global" contra las inundaciones: "Queremos soluciones cuanto antes"

Todos a una para evitar más daños por inundaciones. Es el compromiso y la principal conclusión de la reunión técnica celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Las fuertes inundaciones de finales de septiembre obligan a tomar soluciones “cuanto antes” y las partes, ahora sí, parecen haber escuchado el grito de auxilio del Consistorio, que lleva dos años reclamando respuestas ante un problema “grave” que amenaza con ser cada vez más recurrente por el cambio climático.

Al encuentro han asistido -además de la alcaldesa de Cuarte, Elena Lacalle, la arquitecta municipal y el jefe de Policía Local-, técnicos de la Subdelegación del Gobierno, Demarcación de Carreteras, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, ADIF, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y los ayuntamientos de Cadrete, María de Huerva y Zaragoza.

Conscientes de que los daños “pueden volver a producirse mañana”, las partes han acordado plasmar “por escrito” hasta dónde llegará cada uno para combatir las inundaciones; un plan de acción con el que pretenden evitar imágenes como las de 2023, cuando las tormentas provocaron daños por cerca de 34 millones de euros, 4 de ellos en infraestructuras municipales.

La alcaldesa de Cuarte, Elena Lacalle, durante la jornada de este lunes. E. E.

El propio Ayuntamiento de Cuarte encargó un estudio al respecto. En sus conclusiones se incide en la necesidad de actuar sobre los pasos bajo la A-23, que hacen de embudo y proyectan con más fuerza el agua hacia el núcleo urbano. El problema, no obstante, tiene una dimensión mucho mayor, por lo que también se va a incluir a Cadrete y María de Huerva y los aportes que hagan desde Carreteras y desde los propios ayuntamientos de la zona.

“Cuarte está aguas abajo. Así que cualquier cosa que se haga allí afectará también a nuestro municipio”, razonaba la alcaldesa tras la reunión.

Desde la Administración General también existe el compromiso de modificar y mejorar las canalizaciones para evitar más daños. Por el momento, las partes se han dado un plazo de entre tres y cuatro meses para recabar toda la información y establecer las actuaciones a aportar por cada entidad.

“Por mucho estudio que tengamos, si no plasmamos realmente hasta dónde llegamos no se empezará a ejecutar y lo que queremos son soluciones cuanto antes”, ha recalcado la regidora.

Los daños

Esta vez, los daños se han concentrado en el entorno del monasterio de Santa Fe. "Hemos podido comprobar que las zonas más castigadas han coincidido en mayor o menor medida con las del episodio 2023", ha apuntado la arquitecta municipal, Abigail Sánchez.

El jardín del monasterio es una de las infraestructuras que se ha llevado la peor parte. "Es un parque que justo íbamos a recibir a la semana siguiente. Se hizo para ser inundable y se inundó. La parte donde retuvo el agua y frenó la velocidad funcionó estupendamente. Ahora se está limpiando, aunque para retirar todo el barro y reconstruirlo se va a necesitar una inversión fuerte", adelantaba.

Para ella es "fundamental" la conciliación de soluciones entre todos, dado que tan importantes son las medidas que se puedan tomar en el núcleo urbano como las dirigidas a salvaguardar las carreteas, imprescindibles para actuar en caso de emergencia.