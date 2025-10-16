EL PSOE compara el caso del alcalde de Aguarón con el de Monterde y pregunta al PP si lo van a llevar a la Fiscalía

El PSOE de Zaragoza lamenta que el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, lleve a cabo "una política tan carente de virtudes públicas y solo se esmere en utilizar prácticas groseras y calumniosas".

Los socialistas de Zaragoza contestan a la rueda de prensa del presidente del PP provincial, preguntando si va a usar la misma vara de medir con su alcalde de Monterde, José Gracia, imputado por un delito de prevaricación administrativa y por un delito electoral, que con el de Aguarón.

De esta forma, desde los socialistas preguntan si el Gobierno de Aragón lo va a llevar ante la Fiscalía.

“No estaría mal que, en alguna ocasión, el presidente del PP en Zaragoza tuviera una actitud edificante, y una acción política que fuera útil a los ciudadanos”, recalcan fuentes del partido.

Del mismo modo, declaran que "parece ser este el fin de los esfuerzos de Celma, que prefiere perfeccionar su papel de mamporrero, con acciones deshonestas o irregulares, en la convicción de que benefician a su partido".

Asimismo, el PSOE ha denunciado que desde el PP "actúan de manera tan poco ética, pretendiendo así desgastar al adversario político, es la peor de las opciones que ha podido elegir Celma, que quedará en la crónica política como un hombre dado a la manifestación bronca y grosera".

A lo que han añadido que "la obsesión con el alcalde de Aguarón solo le sirve para tapar sus propios casos de corrupción y la impunidad con que los mantiene, fiel a la máxima de que repetir cien veces una mentira queda en la opinión pública como verdad, haciendo gala de un manual de agitación vinculado a los oscuros años de la historia alemana".

El PSOE de Zaragoza anima al PP a poner en práctica "otra política, sin descalificaciones, con equidad y transparencia y, de paso, sin calumniar y difamar a responsables socialistas, pese a carecer de pruebas, con ánimo malicioso y de generar menoscabo personal y político".